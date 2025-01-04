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Новости Взрывное устройство найдено и обезврежено на пляже в Камлупсе в Канаде
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Полиция Лаваля. Фото из архива газеты Девуар.

Взрывное устройство найдено и обезврежено на пляже в Камлупсе в Канаде

Степан Артемьевский Янв 4, 2025 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Взрывное устройство найдено и обезврежено на пляже в Камлупсе в Канаде отключены 1 Просмотров

На пляже в канадском городе Камлупс было обнаружено взрывное устройство, которое в скором времени было ликвидировано специалистами, прибывшими на место происшествия.

В официальном сообщении сказано: “Взрывное устройство на пляже в Камлупсе было найдено”.

Службы по обезвреживанию взрывчатых веществ выехали на место находки и успешно провели операцию по его ликвидации. В настоящее время органы правопорядка занимаются расследованием случившегося инцидента.

Дополнительные сведения на данный момент отсутствуют.

Камлупс находится в провинции Британская Колумбия, на побережье Тихого океана.

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