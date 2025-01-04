Монреальцы часами ждут приема в отделениях скорой помощи

Монреальцы, отправляющиеся в больницу, могут часами ждать приема врача в отделении неотложной помощи (ER), согласно информации, опубликованной правительством Квебека рано утром в пятницу.

Согласно данным, актуальным на 8 часов утра пятницы, в Королевской больнице Виктории время ожидания приема врача для «неприоритетных случаев» составляет 12 часов 29 минут. Кроме того, 35 человек ожидают приема врача в отделении скорой помощи, а всего в зале ожидания находится 117 человек. Заполняемость составляет 203 процента.

В Монреальской больнице общего профиля люди ждут приема врача в среднем пять часов и 23 минуты. В отделении скорой помощи ожидают приема 11 человек, а всего в зале ожидания находится 83 человека. Заполняемость составляет 213 процентов.

В Еврейской общей больнице среднее время ожидания приема врача для «неприоритетных случаев» составляет три часа и 33 минуты. В отделении скорой помощи находятся 135 человек, из них 23 ожидают приема врача. Заполняемость составляет 200 процентов.

В Центре госпитализации Монреальского университета (CHUM) время ожидания составляет восемь часов и 32 минуты. В общей сложности 37 человек ожидают приема врача и 124 человека находятся в отделении скорой помощи. Заполняемость составляет 145 процентов.

В больнице Lakeshore General Hospital нет информации о предполагаемом времени ожидания. Однако в отделении скорой помощи 16 человек ожидают приема врача, а всего в зале ожидания находится 89 человек. Заполняемость составляет 194 процента.

Правительство Квебека отмечает, что «предполагаемое время ожидания приема врача зависит от количества медсестер и врачей на месте и состояния здоровья пациентов, находящихся в отделении неотложной помощи на момент вашего прибытия. Срочные случаи рассматриваются вне очередности».

Правительство отмечает, что «каждый год около 50 процентов пациентов, обращающихся в отделение неотложной помощи, не имеют срочных проблем».

«Такая ситуация создает эффект узкого места и лишает некоторых людей доступа к адекватной медицинской помощи», – отмечается в документе. «Поэтому очень важно определить, насколько срочной является ваша проблема, прежде чем обращаться в неотложку».

Людям с несрочными проблемами рекомендуется позвонить в Info-Santé по номеру 811, получить консультацию врача-специалиста или обратиться к фармацевту.

«Обращайтесь в ближайший пункт неотложной помощи, если вашей жизни или жизни члена семьи угрожает опасность или если ваше состояние или состояние члена семьи требует немедленного вмешательства», – заявляют официальные представители.

В качестве примера можно привести серьезные проблемы с дыханием, невыносимые боли в животе или груди, сильные травмы или если человек переживает кризис и его психическое состояние представляет опасность для него самого или окружающих.

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