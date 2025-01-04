17 лет без Александра Абдулова. Памяти Артиста!

17 лет назад не стало Александра Абдулова… Улыбчивого, яркого, энергичного, порой невероятно нервного, эмоционального, оголенного душой… Невероятно популярного и многогранного… 17 лет… Сколько бы он сделал, сколько бы сыграл… Но жизнь распорядилась иначе.

Марк Анатольевич Захаров пришел в «Ленком» в 1973 году. Он получил театр, «в который никто не ходил». И с этим нужно было что-то делать. Начальство предложило перетряхнуть весь коллектив, то есть поувольнять всех старых актеров и набрать новых, на которых пойдет зритель. Но это было вне моральных принципов Захарова, и он решил, что никого увольнять не будет, а будет, наоборот, искать новые грани у тех, кто останется. Искать, находить, и являть их публике.

Александра Абдулова Марк Захаров пригласил в Ленком в 1975 году, когда тот был еще студентом четвертого курса ГИТИСа. И не просто пригласил, а с места в карьер! Режиссер сразу дал начинающему актеру главную роль лейтенанта Плужникова в спектакле «В списках не значился…». А через два года, Марк Анатольевич позвал Абдулова пройти пробы на главную роль в картине «Обыкновенное чудо». Абдулов только рассмеялся: «Я с радостью попробуюсь, но сниматься будет все равно Костолевский».

Но Марк Захаров забраковал всех, кроме Абдулова. Для режиссера на съемках был важен не только талант и внешность актера, но и его молодой задор. Ведь Абдулов первый раз снимался в кино, поэтому был готов на многие эксперименты. Он сразу предупредил Захарова, что все трюки будет выполнять сам.

После выхода на экраны «Обыкновенного чуда» в Абдулова влюбились все женщины Советского Союза. Это было яркое и мгновенное рождение звезды. Звезды, на которую безошибочно поставил Марк Анатольевич. Правда, как говорил он сам, со звездой у него было немало хлопот, поскольку энергия Абдулова била через край не всегда в нужном направлении. Был момент, когда Захаров собирался уволить Абдулова. И только слова Татьяны Пельтцер, которая сказала, что такого, как Абдулов, нужно «воспитывать и растить, а не резко увольнять», изменили мнение Марка Захарова. Он не уволил, вырастил и воспитал.

17 лет прошло с того страшного дня, когда мы узнали, что Абдулова не стало. Но он остался – в спектаклях и фильмах, в песнях и капустниках. В сердцах остался, ибо поселился в них навечно.

Моя любимая его роль – Кочкарев в “Женитьбе”. К сожалению, он играл ее недолго, в премьерных спектаклях… Я видела его в “Варваре и еретике” и в “Поминальной молитве”.

И эти сердца сейчас, как никогда ждут и верят в воскрешение классического драматического репертуарного театра. Вместе с Александром Гавриловичем и Марком Анатольевичем ждут и верят. А значит, этому быть!

Вечная память, Артист! Спасибо, что и сегодня Вы с нами!

На фото – кадры из “Женитьбы”. Поставка – гениальнейшего Марка Захарова.

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