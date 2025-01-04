KartinaTV: 2 месяца в подарок и море премьер!

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Видеотека Premier – Комедия «Небриллиантовая рука». Премьера!

Советская действительность в современных реалиях. Семён Семёнович Горбунков отправляется в круиз и завершает своё путешествие в городе Старый Дубай. Здесь он становится жертвой контрабандистов, которые накладывают ему гипс, спрятав в нём ценные иностранные товары — от новейших смартфонов до фенов Dyson. Узнав о случившемся, спецслужбы привлекают Семёна к сотрудничеству, делая из него секретного агента “007-ен Семёнович”. Теперь герою предстоит проявить изобретательность, попасть в невероятные ситуации и обхитрить преступников, чтобы успешно завершить задание.

Видеотека START – Комедия «Поймай собаку, если сможешь». Премьера!

В канун Нового года семья Колечкиных оказывается в водовороте невероятных событий. Все начинается с того, что их собака Кристи, обожаемая 11-летней Лушей, съедает хот-дог. Но это угощение не простое — внутри спрятано украденное кольцо древнеегипетской царицы Нефертити. Пока семья наслаждается карнавальным вечером в доме бизнесмена Амиантова, грабители замышляют похищение Кристи и ценного артефакта. Обстановка накаляется: хозяин дома, бывший возлюбленный мамы Луши, мечтает вернуть себе ее сердце. Теперь главе семьи Борису предстоит проявить мужество, спасти любимую собаку, противостоять влиятельному сопернику и стать героем этого праздничного приключения. Но он не один — на помощь приходят смелая Луша и преданный бездомный пес Карузо!

Видеотека Premier – Сериал «Симон». Премьера!

В небольшом горном городке Берд уходит из жизни строитель Симон, известный не только своим мастерством в работе с камнем и кровлей, но и репутацией неисправимого сердцееда. На его похороны собираются четыре женщины, которых он любил при жизни: Сильвия, Элиза, София и Сусанна. Станет ли эта встреча шансом для них отпустить обиды и простить Симона за его многочисленные увлечения?

Видеотека START – Семейная комедия «Одна дома: Великолепная пятерка». Премьера!

Жизнь талантливой Стефании кажется мечтой, но на съемках нового фильма она ощущает себя совершенно одинокой. Чтобы скрасить одиночество, юная актриса решает провести прямой эфир в соцсетях и поделиться с подписчиками закулисными моментами своей работы. Однако неожиданно с площадки похищают главную звезду вестерна — пони по имени Геннадий. Чтобы вернуть четвероногого коллегу и раскрыть похитителей, Стефания обращается за помощью к своим зрителям: амбициозному Алексу, застенчивой Маше, находчивому Теме и предприимчивому Ване.

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Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

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Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

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