Lion Electric увольняет более 100 сотрудников

В пятницу компания Lion Electric объявила о том, что ей придется временно уволить около 150 работников в Канаде и США в рамках реструктуризации в соответствии с Законом об урегулировании кредиторской задолженности компаний (CCAA).

Это последнее сокращение штата производителя школьных автобусов и электрических грузовиков из Квебека затрагивает все отделы.

В пресс-релизе компания сообщила, что теперь в ее штате будет около 160 сотрудников, которые сосредоточатся на помощи клиентам в обслуживании их школьных автобусов и грузовиков.

Lion, испытывающая значительные финансовые трудности, официально получила защиту от своих кредиторов 18 декабря, после того как ее ходатайство было одобрено Высшим судом. Компания заявила, что у нее не было другого выбора, кроме как сократить штат.

В 2024 году Lion провела четыре волны увольнений, которые затронули около 920 работников, последняя из них датируется началом декабря.

В последние годы компания из Сен-Жерома получала финансовую поддержку от правительств Квебека и Канады, Фонда солидарности FTQ и Fondaction, в частности, в виде займов. Многие из государственных средств окажутся под угрозой в рамках процесса CCAA.

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