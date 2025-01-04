Организатор говорит, что новогоднее шоу фейерверков в Монреале прервалось по «технической причине

Канун Нового года – это время, когда настроение у всех приподнятое и праздничное, но если вы провели ночь в Старом порту Монреаля, возможно, вас подвели.

Социальные сети наводнены жалобами людей, которые утверждают, что 31 декабря они отправились встречать Новый год на бесплатную вечеринку под открытым небом и вернулись домой разочарованными.

Джей Ликудан впервые встречал Новый год в Старом порту, где во вторник вечером собралось более 100 000 человек после того, как два года подряд праздник отменяли.

По его словам, толпа вокруг него с нетерпением ждала обратного отсчета, но, не увидев и не услышав его, растерялась.

Затем фейерверк внезапно закончился вскоре после начала.

«Вот-вот наступит 12 часов, все люди поднимают свои телефоны, пытаются снять видео и сфотографировать фейерверк, и когда фейерверк прогремел, он был настолько ошеломляющим. Он раздался всего на несколько секунд. И он не такой большой, не такой зрелищный, как мы ожидали», – сказал он в интервью.

«Организатор должен был подняться на сцену, обратиться к толпе и заверить всех, что скоро наступит смена года, верно? Но этого не произошло».

Через несколько минут он отправился домой на метро, только чтобы получить текстовое сообщение от своих друзей, которые остались и сообщили ему, что около часа ночи будет гораздо более масштабный и лучший фейерверк.

Другие люди также выразили свое разочарование в Интернете.

«Мы ушли разочарованными. Это был самый удручающий фейерверк, который я когда-либо видел. Я видел и лучшие представления в небольших городах во время менее значимых событий», – написал один человек на Reddit.

«Фейерверк в 12 часов ночи был грустным, а когда мы ехали домой по мосту, то увидели, как в час ночи прогремело грандиозное шоу», – написал другой пользователь.

Когда Ликудана попросили оценить событие от 1 до 10, он ответил: «Я бы поставил ноль».

Это событие ознаменовало собой первый выпуск Igloo Nouvel An, организованный компанией Multicolore, которая стоит за популярным зимним фестивалем электронной танцевальной музыки Igloofest.

В полночь был запущен фейерверк, «за которым последовала вторая серия после того, как была решена техническая проблема и завершен протокол безопасности», – сказал Паскаль Лефевр, президент Multicolore, в письменном заявлении для CTV News.

По словам Лефевра, обратный отсчет до полуночи действительно транслировался на двух экранах у главной сцены, а также на двух дополнительных экранах на площади Жак-Картье и набережной Жак-Картье.

Но жалобы касались не только фейерверков.

Другие участники говорили, что их беспокоит «крайне недостаточный» контроль за толпой на площадке, когда зрители «толкаются как сумасшедшие во всех направлениях».

«Я и мои друзья отлично провели время! Некоторые люди просто не умеют находиться в толпе и ожидают, что бесплатное мероприятие в самом оживленном районе города будет похоже на прогулку по площади Искусств. Давайте, оправдывайте свои ожидания. И с Новым годом», – написал пользователь.

Организаторы заявили, что, несмотря на большое количество людей, «все необходимые меры безопасности были строго соблюдены, и не было зарегистрировано никаких серьезных инцидентов, что обеспечило безопасное и успешное семейное празднование».

Полиция Монреаля также сообщила, что после мероприятия не было зафиксировано ни арестов, ни травм.

«В свете энтузиазма, вызванного этим первым мероприятием, мы учли отзывы и уроки этого года, чтобы в следующем году вернуться еще сильнее!» – добавил президент Multicolore.

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