С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. Ну, вот, снег, например! С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

4 января 2019 года впервые был отмечен праздник, посвящённый изобретению французского тифлопедагога Луи Брайля, – Всемирный день азбуки Брайля (англ. World Braille Day), который был учреждён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (A/RES/73/161) в ноябре 2018 года, в целях повышения осведомленности о значении азбуки Брайля как одного из средств общения для полной реализации прав человека слепых и слабовидящих людей.

4 января отмечается праздник, посвященный пхихотехнологии с весьма неоднозначной репутацией, – Всемирный день гипноза (англ. World Hypnotism Day).

Хотя многие закономерности и теории, разработанные Ньютоном, были существенно дополнены за прошедшие три века, ученые, исследователи, студенты и аспиранты естественных наук, просто любители научных знаний и экспериментов ежегодно 4 января отмечают День Ньютона — в день рождения великого англичанина.

Этот день получил свое название в честь святой Анастасии, которую также именовали Анастасией Узорешительницей.

4 января 1878 г. 147 лет назад русские войска освободили Софию от турецкого владычества.

4 января 1908 года в Мариинском театре Петербурга был дан благотворительный концерт. На концерте яркой звездой русского балета Анной Павловой была впервые исполнена хореографическая миниатюра «Умирающий лебедь».

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Все успели встретить красавицу-зиму! Она уже пришла и принесла нам уже слегка заснеженные улицы! Так что, одевайтесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым январским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.