Как лучше делить расходы и выплачивать ипотеку, проживая в паре?

Управление финансами в паре может стать настоящей головной болью, особенно когда дело касается дома.

Как вместе лучше управлять финансами? Мы часто видим пары, в которых муж платит ипотеку, а жена оплачивает текущие расходы по дому. Но справедливо ли, когда дом записан только на имя мужа и жена от продажи ничего не получит? Ответ — нет. Вот шаги, которые помогут сделать эту ситуацию справедливой:

1. Проанализируйте финансовое положение обоих партнеров. Первый шаг — подвести итоги доходов, расходов и активов каждого. Цель состоит в том, чтобы распределить расходы пары в соответствии с доходом каждого человека, а не просто 50/50. 2. Определите общую цель Вам необходимо определить, почему вы инвестируете в дом. Это создание активов для одного из вас или для совместного проекта? Проблема здесь в том, что часто один человек в паре живет с другим, у которого уже есть свой дом. 3. Выберите способ распределения платежей. Существует несколько вариантов разделения платежей между парой:

● Каждый вносит равный вклад, независимо от дохода. ● Взносы пропорциональны доходу каждого человека. ● Распределение расходов по типам (пример: один платит ипотеку или арендную плату, а другой — расходы на проживание). 4. Защищайте интересы каждого партнера Важно защитить партнера, на имя которого дом не оформлен, поскольку владелец получает выгоду от увеличения стоимости дома при перепродаже, а другой партнер не получает никакой выгоды. Возможные решения: ● Составьте письменный договор. ● Добавьте оба имени в документ, подтверждающий право собственности. ● Попросите владельца дома также внести свой вклад в расходы на проживание.

5. Напишите четкое соглашение Может показаться странным составить письменный договор о финансовом управлении расходами, в котором будет указано, кто, что и в какой пропорции платит. Но это может иметь решающее значение в случае разделения или продажи дома. Помните, что если ваша ситуация изменится, взносы каждого должны быть скорректированы, будь то потеря работы, отпуск по беременности и родам или отцовству, повышение зарплаты или премия. Также важно, чтобы пара понимала налоговые последствия своих решений. Встреча со специалистом по финансовому планированию или бухгалтером часто может помочь вам принять более правильные решения. На случай смерти или инвалидности одного из партнеров важно взять страховку, а также иметь совместный резервный фонд. Многие эксперты рекомендуют создать резервный фонд, равный двум-шести месяцам ежемесячных расходов. Совет: ● Сделайте финансовые дискуссии привычкой, а не источником конфликтов каждый раз, когда один из партнеров хочет поговорить о деньгах. Если вы находитесь в такой ситуации, попросите своего партнера прочитать эту статью. ● Общий счет, на который каждый откладывает процент от своего дохода, — отличный способ управлять совместными расходами. Этот процесс можно автоматизировать. ● В Канаде принято написать завещание при покупке недвижимости, особенно если имуществом владеет несколько человек. Совместное инвестирование может стать возможностью создать семейный капитал! Но нужно правильно все делать.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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