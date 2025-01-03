Вилла Мария празднует 170-летие

История школы Villa Maria уходит корнями в далекое прошлое и насчитывает более 170 лет. Но этой осенью они отмечали свое начало в 1854 году… которое на самом деле началось четырьмя годами раньше.

Школа находится в верхней части Монкленд-авеню, названной в честь Джеймса Монка, аболициониста и главного судьи Нижней Канады. (В его честь также названа станция метро Monk). Центральное здание школы было построено Монком в 1804 году. Он назвал его «Монклендс», построив на земле, которую десятилетием ранее приобрел у семьи Декари.

В 1854 году сестры Конгрегации Нотр-Дам купили «Монклендс» – двуязычную школу-интернат для девочек, которая должна была называться «Вилла Мария», по имени города – Виль-Мари, который впоследствии стал Монреалем. Это здание стоит до сих пор и является центральным зданием школы Villa Maria.

(Конгрегация Нотр-Дам была основана Маргаритой Буржуа в середине XVII века по приказу губернатора Монреаля).

В начале этого года Конгрегация объявила, что выставит поместье Вилла Мария на продажу. Школа подтвердила это, но заверила школьную общественность, что ничего не изменится. «Опираясь на более чем 170-летнюю историю, школа будет продолжать выполнять свою образовательную миссию на своем нынешнем месте, независимо от того, кому в конечном итоге будет принадлежать собственность», – говорится в заявлении на сайте школы.

Школа приложила немало усилий, чтобы заверить общественность в том, что она останется школой. Весной прошлого года городские власти Монреаля опубликовали план землепользования и мобильности на 2050 год, подтвердив статус объекта культурного наследия. У школы есть договор аренды, который истекает в 2030 году. Но, опять же, независимо от того, кто будет владеть этим объектом, его институциональный характер будет уважаться и сохраняться еще долго после окончания срока аренды.

В ноябре прошлого года школа провела в поместье праздничный карнавал. А ранее в этом месяце Дезире Макгроу, депутат парламента Квебека от Либеральной партии в Нотр-Дам-де-Грасе, отдала дань уважения вилле «Мария» в Национальном собрании.

«Как выпускница Виллы Мария, – сказала Макгроу в своей речи, – я чувствую себя привилегированной, получив такое исключительное образование, которое дало мне все инструменты для успеха в современном мире. И я надеюсь, что будущие поколения юношей и девушек смогут воспользоваться теми же возможностями».

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