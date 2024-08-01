Чтиво сегодняшнего дня: Русский «Вальтер Скотт»













Один из популярнейших писателей своего времени, Загоскин при жизни имел славу «русского Вальтер Скотта», которая со временем увяла. А что знаете о нем вы?

25 июля 1789 года родился Михаил Загоскин – русский писатель-романист, драматург, комедиограф.

Михаил Николавич Загоскин, русский писатель и драматург, автор исторических романов, родился в селе Рамзай Пензенской губернии.

Любовь к чтению ему привил отец — с ярмарок он всегда привозил детям книги. В 11 лет Михаил написал свои первые произведения — трагедию «Леон и Зыдея» и повесть «Пустынник», но, к сожалению, они не сохранились.

С 13 лет Михаил жил в Петербурге, продвигаясь по государственной служебной лестнице. В возрасте 33 лет он оставил работу в департаменте горных и соляных дел — началась Отечественная война 1812 года — и поступил в Петербургское ополчение. В начале октября 1812 года Загоскин участвовал в первом своем бою при взятии Полоцка, был ранен в ногу и получил орден Святой Анны IV степени «За храбрость». После курса лечения вернулся в полк.

В 1814 году Загоскин приехал в свое поместье Рамзай, где написал одноактную комедию «Проказник». Вернувшись в Петербург — снова на службу в департамент горных и соляных дел — он отправил свою пьесу драматургу князю Шаховскому, бывшему в то время членом репертуарной части казенного театра. Шаховской пьесу одобрил, ее поставили в Петербурге, что вдохновило автора на новы е литературные свершения. Следующей пьесой стала «Комедия против комедии, или Урок волокитам», которая часто шла в театрах и сделала Загоскина известным писателем.

В 1817 году Загоскин был назначен помощником члена репертуарной части при дирекции Императорских театров. В это время он написал и поставил комедии «Богатонов, или Провинциал в столице», «Вечеринка ученых», интермедии «Макарьевская ярмарка», «Лебедянская ярмарка» и занимался изданием журнала «Северный наблюдатель».

В 1818 году Загоскин заступил на службу в Императорскую публичную библиотеку в качестве помощника библиотекаря, в декабре 1819 года был избран в действительные члены Общества любителей российской словесности. В том же году он написал одноактную пьесу «Роман на большой дороге» и комедию в трех действиях «Добрый малый».

Новым витком в литературной деятельности Загоскина стал его переезд в Москву в июле 1820 года. Он начал писать стихи, рифмуя строчки пьес и комедий, которые пользовались в московских театрах большим успехом. Проявляя интерес к историческим темам, он собирал материал и в 1829 году издал свой первый исторический роман «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», который высоко оценили не только читатели, но и критики.

Роман получил восторженные отклики и вскоре стал самым популярным романом на русском языке. В. Г. Белинский назвал «Юрия Милославского» «первым хорошим русским романом». «Юрий Милославский» был переведён на 6 языков. После триумфа «Юрия Милославского» Загоскин получил место управляющего конторою Императорских Московских театров. В 1833 году стал действительным членом Российской академии, а после присоединения её к академии наук — почётным академиком последней по отделению русского языка и словесности.

Продолжением исторической темы стали еще два романа — «Рославлев, или Русские в 1812 году» и «Аскольдова могила» о временах Владимира I. К числу самых популярных произведений Загоскина относят также роман «Кузьма Петрович Мирошев» о временах Екатерины II и роман «Брынский лес» о первых годах царствования Петра I. ⠀ Всего Загоскин издал 29 томов романов, повестей и рассказов, 17 комедий и один водевиль. ⠀ Умер Михаил Николаевич Загоскин (23 июня) 5 июля 1852 года в Москве.