От промышленной магистрали до рая для застройщиков: каналу Лашин в Монреале исполняется 200 лет

Когда-то в канун Нового года жители, проживающие вдоль канала Лашин в Монреале, открывали свои двери, чтобы услышать, как близлежащие фабрики гудят в полночь. Это одна из историй, которые историк Стивен Хай слышал снова и снова от людей, живущих в рабочих районах, соседствующих с каналом.

Большинство этих фабрик теперь исчезли, и сегодняшний канал, окруженный велодорожками и лофтовыми кондоминиумами, был бы в значительной степени неузнаваем для путешественника во времени из 1940-х годов. Есть определенные ориентиры, которые остались, знакомые многим монреальцам — например, неоновая красная вывеска Farine Five Roses рядом со Старым портом или разрушающиеся силосы Canada Malting дальше на западе. Но канал Лашин, который отмечает свое 200-летие в этом году, постоянно меняется. За два века он был преобразован из промышленной магистрали в заброшенную местность, а затем в яркий пример городской джентрификации. Канал является как символом, так и микрокосмом Монреаля, источником гордости и споров.

«Это место, где эти силы наиболее заметны в Монреале», — сказал Хай, профессор Университета Конкордия. «Вы приходите к каналу… и можете видеть, как город меняется на ваших глазах». Идея канала для обхода порогов Лашин вверх по течению от Монреаля почти так же стара, как и сам город. Но ранние попытки его строительства, начавшиеся в конце 17 века, закончились неудачей. Работы всерьез начались только в 1821 году, когда монреальские купцы решили превратить город в коммерческий центр, открыв проход по реке Святого Лаврентия. Они ощущали угрозу со стороны канала Эри, который тогда строился и должен был соединить Великие озера с рекой Гудзон, превратив Нью-Йорк в крупный порт.

Канал Лашин длиной 14 километров, открытый в 1825 году, был в значительной степени построен ирландскими иммигрантами, которые поселились в районе, ныне называемом Гриффинтаун, к западу от старого города. Условия труда были тяжелыми, а кровавый трудовой конфликт во время расширения канала в 1843 году унес жизни нескольких человек.

Канал стал первой связующей ланкой в серии каналов, построенных вдоль реки Святого Лаврентия, которые позволили кораблям навигировать между Великими озерами и Атлантическим океаном, сказала Эмили Жирар, историк из организации L’usine à histoire(s), занимающейся консалтингом в области наследия. В течение первых 60 лет он дважды расширялся, чтобы вмещать все более крупные суда.

Этот водный путь также способствовал волне индустриального развития в Монреале, и вскоре вдоль его берегов начали появляться фабрики. Их привлекала перспектива гидравлической энергии от шлюзов канала и удобство сбрасывания отходов прямо в канал. К началу 20 века, по словам Хай, «фабрики стоят одна за другой, от одного конца до другого». Заводы были разнообразными: от мукомольных до текстильных и инструментальных, а также огромного рафинада сахара Redpath. Согласно Parks Canada, более 600 предприятий занимали землю вдоль канала на протяжении его 200-летней истории.

«Он стал горячей точкой для всей канадской экономики», — сказал Жирар. Но расцвет не продлился долго. Водный путь стал устаревшим после открытия в 1959 году Сент-Лоренсского канала, который теперь пропускает суда через канал вдоль южного берега реки. Большинство фабрик закрылись в последующие годы, что опустошило рабочие классы в окрестностях канала. Жирар отметил, что 40 процентов рабочих мест на юго-западе Монреаля исчезли в это время, и многие люди переехали на восток к порту Монреаля. Канал окончательно закрылся для судоходства в 1970 году, и в последующие годы, по словам Хай, он стал не более чем «дренажной канавой». Некоторые его участки даже были засыпаны.

История могла бы закончиться на этом. Но в 1978 году Parks Canada взяла на себя управление этим участком, что, по словам Хай, было попыткой установить канадский флаг после того, как суверенистская партия Квебека впервые сформировала правительство два года назад. Канал Лашин был объявлен национальным историческим памятником в 1996 году, и в следующем году Parks Canada запустила крупный проект по его revitalization. Канал вновь открылся для прогулочных лодок в 2002 году, и теперь посетители могут арендовать каяки или лодки в форме лебедей, чтобы путешествовать по его водам. Летом пути вдоль канала заполняются велосипедистами и бегунами. Альпинисты могут взбираться на заброшенные 38-метровые силосы нефтеперерабатывающего завода Redpath, переоборудованные монреальским скалодромом.

Жирар сказал, что более миллиона человек ежегодно посещают канал для отдыха. В наши дни большие участки канала застроены элитными кондоминиумами, и еще больше находится в стадии строительства. Прямо рядом с поднимающимися силосами старая рафинадная фабрика Redpath была преобразована в краснокирпичные лофты для тех, кто может позволить себе купить кусочек истории.

Флориан Мейнерис, профессор экономики в Университете Квебека в Монреале, сказал, что revitalization канала привела к более быстрому джентрификации района по сравнению с другими центральными районами Монреаля. В прошлом году город Монреаль запустил новый проект, чтобы вернуть бизнес к каналу, но с явным акцентом на 21-й век. Ушли в прошлое времена тяжелой промышленности — город теперь хочет привлечь стартапы в области технологий и предприятия социальной экономики на места, где раньше находились фабрики, сказал Бенуа Дора, мэр юго-западного района Монреаля.

Не все довольны джентрификацией канала Лашин. Многолетняя борьба за заброшенные силосы Canada Malting привела к тому, что общественная группа выступила за доступное жилье вместо еще одного проекта кондоминиумов, запланированного монреальским застройщиком. Но реальность такова, что застройщики кондоминиумов часто являются единственными, кто может позволить себе реконструировать старые промышленные объекты. “Здесь много деконтаминации,” сказал Дора. “И вам нужно сохранить определенные аспекты наследия, а затем восстановить их. Это чрезвычайно дорого.”

Дорайс сказал, что у разработчика теперь есть все права на строительство на территории Canada Malting, но на сегодняшний день строительство не началось. Суть всей этой реставрации, по словам Хай, заключается в том, что застройщики сохраняют престиж старых силосов и краснокирпичных фасадов в интересах людей, не имеющих связи с рабочей историей этого района. “У людей была многопоколенная связь с этими районами… а теперь они не могут себе позволить жить в них,” – сказал он.

Двести лет спустя канал Лашин cementировал свое наследие как двигатель промышленного развития Монреаля и ключевую часть наследия города. Как должно выглядеть его будущее, менее ясно. “Где лежит наследие?” – сказал Хай. “Лежит ли оно в кирпичах и растворе? Или оно на самом деле в сообществах и в самих людях?”

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