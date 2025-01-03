Запуск Santé Quebec приносит неопределенность в систему здравоохранения провинции

Santé Quebec запускается в воскресенье на фоне опасений по поводу сокращения бюджета и его влияния на услуги.

«Это не идеальное время для появления Santé Quebec», – признал министр здравоохранения Кристиан Дюбе.

Новая коронная корпорация возьмет на себя управление системой здравоохранения провинции, заменив региональные органы здравоохранения, известные как CIUSSS, и уже сталкивается с трудностями.

На пресс-конференции в пятницу Дюбе признал, что ликвидация 1,5 миллиарда долларов в расходах на здравоохранение, вероятно, повлияет на услуги, но добавил, что провинция постарается «минимизировать» это. Уже сотни вакантных должностей были упразднены в каждом регионе Квебека, lamentировали оппозиционные партии.

Агентству было поручено вернуться к сбалансированному бюджету, что министр описал в четверг как «неговороспособное».

Профсоюз CSN (Конфедерация национальных профсоюзов) заявил, что ожидает хаоса с новым агентством.

«Дело не в том, что мы боимся потерять рабочие места, потому что существует такая нехватка, что каждый, вероятно, найдет место, но если вы не нанимаете [и вам все равно нужно предоставлять эти услуги], это повлияет на население», – сказала президент CSN Каролин Сенневиль. В 2018 году правительство CAQ пообещало 90-минутное время ожидания, чтобы увидеть врача в отделении неотложной помощи. Но партия Квебекуа утверждала, что это далеко от реальности, с которой сталкиваются люди сегодня.

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