Организация по защите жилищных прав Западного острова объявляет о проведении серии семинаров

Бесплатная серия семинаров по вопросам повышения арендной платы, организованная организацией CALODI, будет включать шесть занятий в период с января по март 2025 года. Программа включает в себя как очные сессии в Пьерфоне и Пуэнт-Клере, так и онлайн-варианты с равным количеством предложений на французском и английском языках.

«Повышение арендной платы по-прежнему остается самой актуальной проблемой для арендаторов на Западном острове», – сказала Лили Мартин в интервью. «Около тридцати процентов наших звонков касаются именно повышения арендной платы, и мы наблюдаем растущий спрос на информацию о правах жильцов».

Организация отмечает значительный рост числа участников семинаров: с 60 человек два года назад до более чем 115 в прошлом году их количество почти удвоилось. Этот рост отражает растущее беспокойство квартиросъемщиков по поводу стоимости жилья в регионе.

«Мы ожидаем, что законодательно разрешенное повышение арендной платы будет выше, чем в прошлом году, который уже стал самым высоким за последние 30 лет», – объясняет Мартин. «Это будет невероятно сложно для многих людей, которые и так с трудом справляются с требованиями по арендной плате».

По словам Мартина, организация уже сталкивалась с успешными случаями, когда информированные жильцы эффективно использовали свои права. В одном из недавних примеров жильцы дома, лишившиеся доступа к бассейну – услуге, включенной в арендную плату, – успешно договорились о снижении арендной платы на 2 % после получения рекомендаций от CALODI.

«Любая работа, которая ведется в настоящее время, чтобы информировать людей об их правах, дать им инструменты для защиты своих прав и сохранить их в приемлемом состоянии, также служит профилактикой бездомности», – добавил Мартин. «Многие люди оказываются бездомными после повторной продажи или выселения, часто из-за неправомерного и необоснованного повышения арендной платы. Информация, которую мы предоставляем, помогает жильцам остаться в своих домах и избежать потенциального перемещения».

Учитывая ожидаемое повышение арендной платы в 2025 году, CALODI готова организовать мирные акции протеста, чтобы выступить за более активные действия правительства в отношении доступности жилья. Организация подчеркивает, что даже тем, кто уже посещал семинары, стоит вернуться и получить обновленную информацию, чтобы подготовиться к предстоящим переговорам по аренде.

Первый семинар запланирован на 28 января 2025 года. Заинтересованные жители могут ознакомиться с полным расписанием и зарегистрироваться на сайте CALODI по адресу calodi.info.

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