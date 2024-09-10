Гуляем по Монреалю: Биодом

Биодом был создан городом Монреаль и Régie des installations olympiques в здании, которое ранее было велодромом для Олимпийских игр 1976 года.

Дизайн этого исключительного здания разработал французский архитектор Роже Тайлиберт, который также спроектировал соседний Олимпийский стадион. После проведения соревнований по велоспорту и дзюдо во время Олимпийских игр велодром изменил свое назначение в 1989 году, став “Домом жизни”.

Идея преобразования Велодрома Монреаля в Биодом для празднования 350-летия Монреаля принадлежала Пьеру Бурку, тогдашнему директору Ботанического сада. Для него Биодом представлял собой “крик надежды для планеты Земля”.

Открытый в 1992 году, Биодом уже тогда был новаторским с его концепцией управления “экосистемами”, что было мировым прецедентом на то время. Сегодня этот подход к экосистемам остается непревзойденным, как в точности и сложности представления природной среды, так и во взаимодействии между видами животных и растениями.

1988 • Технико-экономическое обоснование

1989 • Официальное объявление

1992 • В марте: Прибытие и акклиматизация растений

18 и 19 июня: Официальное открытие

2014 • Запуск международного архитектурного конкурса для реализации проекта “Миграция Биодома”, направленного на модернизацию опыта

2018 • 3 апреля: Временное закрытие Биодома для реализации крупного проекта миграции

2020 • Великое повторное открытие Биодома

В феврале 2014 года Монреаль Space for Life запустил международный архитектурный конкурс для проведения крупного проекта реконструкции под названием “Миграция Биодома”. Международное жюри, состоящее из высококвалифицированных специалистов в области архитектуры и дизайна, а также экспертов в области биофильного дизайна и устойчивого развития, выбрало победителя. Бюро дизайна города работало с Монреаль Space for Life для подготовки и проведения конкурса. Цель заключалась в обновлении микрокосма Биодома, где животные, растения, сезоны, свет и энергия вращаются вокруг центрального ядра.

Консорциум KANVA / NEUF architect(e)s / Bouthillette Parizeau / NCK выиграл международный архитектурный конкурс и позже начал процесс реализации проекта “Миграция Биодома” в сотрудничестве с экспертами Space for Life.

В 2018 году, после того как Биодом завоевал сердца миллионов посетителей более чем за 25 лет, он закрыл свои двери для проведения двухлетней трансформации. Эта трансформация не только восстановила архитектурное великолепие бывшего Велодрома Монреаля, но и предложила обновленный опыт для посетителей, в котором все чувства вовлечены в восхитительное сочетание науки, искусства и эмоций.

Летом и зимой Монреальский Биодом — это идеальное место для семейного отдыха! С пятью экосистемами Америки под одной крышей, Биодом напоминает прогулку на природе. Это место удивления, обучения и экологической ответственности как для молодых, так и для пожилых, и оно является одной из обязательных туристических достопримечательностей Монреаля.

Название Биодом означает “дом жизни”, и здесь можно наблюдать экосистемы, где обитают животные и растения. Это одно из немногих мест в мире, где так точно воспроизводится сложность природной среды и взаимодействие между видами животных и растений.

Оазис в сердце города, рядом с Олимпийским стадионом, Биодом предлагает погружение в пять экосистем:

В галерее Айша-Савуа-Вайдер находится Тропический лес — пышный и теплый даже в глубине монреальской зимы;

Залив Святого Лаврентия — который погружает вас в сердце морской жизни;

Лаврентийский кленовый лес — меняющийся в зависимости от сезона;

Побережье Лабрадора и субантарктические острова, где гарантированы острые ощущения!

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