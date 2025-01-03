Вот как изменятся иммиграционные правила в 2025 году

Федеральное правительство Канады меняет курс в отношении иммиграции, ужесточая ограничения для приезжих и устанавливая новые правила для постоянных и непостоянных жителей.

Изменения происходят после нескольких лет ускоренного роста населения, который премьер-министр Джастин Трюдо объясняет увеличением иммиграции для решения проблемы нехватки рабочей силы во время восстановления Канады в период COVID-19.

«Когда после пандемического бума наступил спад и предприятия перестали нуждаться в дополнительной рабочей силе, мы, как федеральная команда, могли бы действовать быстрее», – сказал Трюдо.

«У нас есть рычаги, чтобы сдержать это. И мы это делаем».

Вот что вам нужно знать о том, как меняются правила:

В этом году Канада прогнозирует сокращение числа новых иммигрантов в стране впервые со времен блокировки COVID-19, что является частью плана Министерства иммиграции, беженцев и гражданства Канады (IRCC), который, как говорится в октябрьском релизе, «приостановит рост населения в краткосрочной перспективе».

Изменения, названные попыткой снизить нагрузку на жилищный сектор и социальные службы, будут заключаться в следующем:

Цели для постоянных жителей (ПР) снижены до 395 000 с 500 000.

Целевые показатели для ПР на 2026 и 2027 годы составят 380 000 и 365 000 соответственно.

Кроме того, Канада планирует охладить долгосрочный рост численности непостоянных резидентов (НПР), для чего будут приняты следующие меры:

Сократить долю НПР в Канаде до пяти процентов населения с 6,5 процента.

Сократить общую численность НПР примерно на 445 000 человек в этом году и еще на 445 000 в следующем, а затем увеличить на 17 439 человек в 2027 году.

Короче говоря: в ближайшие несколько лет ожидается сокращение приема новых постоянных и непостоянных иммигрантов.

Согласно федеральным прогнозам, более 40 процентов новоприбывших, получивших постоянный статус в этом году, составят те, кто уже проживает в Канаде в качестве НПР, что является частью того, что IRCC называет «ориентацией на Канаду».

IRCC утверждает, что в этом году большинство новых ПР будут экономическими иммигрантами, еще примерно 25 процентов составят семейные иммигранты, а оставшаяся часть будет предназначена для беженцев, лиц, находящихся под защитой, и других лиц.

Ожидается, что среди всех тех, кто получит статус PR в следующем году, 8,5 % будут франкоговорящими, проживающими за пределами Квебека, и эта доля возрастет до одного из 10 к 2027 году. Квебек, где некоторые аспекты иммиграции регулируются отдельно от федеральной системы, заявил, что примерно 80 процентов иммигрантов, принятых в провинцию в следующем году, должны знать французский язык.

Вкратце: большинство новых гражданских иммигрантов будут рабочими, за ними последуют члены семей, а затем беженцы. Все большее число ПР будут франкоговорящими.

Большинство новых НПР в этом году будут рабочими: 285 750 человек въедут в Канаду по программе международной мобильности и еще 82 000 – по программе временных иностранных рабочих (TFW).

Правительство заявляет, что критерии отбора для участия в этих рабочих программах будут ужесточены после того, как в последние годы работодатели стали злоупотреблять системой для неправомерного доступа к недорогой рабочей силе.

«Мы видели, как слишком много крупных корпораций делают это», – сказал Трюдо в ноябрьском видеообращении. «Мы заставим систему работать на канадцев и на новоприбывших, а не на крупные магазины, сетевые рестораны, иммиграционных консультантов и фиктивные колледжи, которые используют ее в своих целях».

Вот некоторые из новых правил:

Супруги иностранных студентов-магистров будут иметь право на получение разрешения на работу только в том случае, если срок обучения составляет 16 месяцев и более.

Супруги иностранных рабочих будут иметь право на получение разрешения на работу только в том случае, если работник занят в высококвалифицированном или востребованном секторе.

Иностранные студенты колледжей и университетов, желающие получить разрешение на работу после окончания учебы, должны будут соответствовать новым требованиям к знанию языка.

Иностранные выпускники колледжей будут иметь право на получение разрешения на работу только в тех областях, где существует признанный дефицит рабочей силы.

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