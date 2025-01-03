Что происходит в Монреале в первые дни 2025 года?

Для жителей и гостей Монреаля найдется множество развлечений, которые помогут начать Новый год.

The Secret Chord: Леонард Коэн

После нескольких концертов в Торонто, компания артистов отмечает наследие Леонарда Коэна на монреальской сцене. Насладитесь вечером музыки и поэзии в Segal Centre до 12 января.

Habitat Sonore: Nick Cave & The Bad Seeds

Испытайте иммерсивный опыт прослушивания музыки Ника Кейва и группы The Bad Seeds. Habitat Sonore Центра PHI приглашает поклонников насладиться последним альбомом рок-группы «Wild God» совершенно по-новому. Спектакль проходит с четверга по воскресенье до 19 января.

Цирк дю Солей

Это ваш последний шанс попасть на шоу OVO от Cirque du Soleil. Модернизированная постановка позволяет заглянуть в мир насекомых, где они работают и играют. Шоу идет в Bell Centre до 5 января.

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