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Новости Что происходит в Монреале в первые дни 2025 года?
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Маски шоу продолжаются. Но нос и рот должны быть прикрыты.

Что происходит в Монреале в первые дни 2025 года?

Степан Артемьевский Янв 3, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Что происходит в Монреале в первые дни 2025 года? отключены 1 Просмотров

Для жителей и гостей Монреаля найдется множество развлечений, которые помогут начать Новый год.

 

The Secret Chord: Леонард Коэн
После нескольких концертов в Торонто, компания артистов отмечает наследие Леонарда Коэна на монреальской сцене. Насладитесь вечером музыки и поэзии в Segal Centre до 12 января.

Habitat Sonore: Nick Cave & The Bad Seeds
Испытайте иммерсивный опыт прослушивания музыки Ника Кейва и группы The Bad Seeds. Habitat Sonore Центра PHI приглашает поклонников насладиться последним альбомом рок-группы «Wild God» совершенно по-новому. Спектакль проходит с четверга по воскресенье до 19 января.

Цирк дю Солей
Это ваш последний шанс попасть на шоу OVO от Cirque du Soleil. Модернизированная постановка позволяет заглянуть в мир насекомых, где они работают и играют. Шоу идет в Bell Centre до 5 января.

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