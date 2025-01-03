С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Начинается зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. Ну, вот, снег, например! С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

3 января в мире отмечается необычный праздник — эта дата считается Днем рождения соломинки для коктейлей (англ. Drinking Straw Day).

3 января Русская Православная церковь чтит память Святителя Петра, митрополита Московского и всея России, чудотворца. Он первым из русских митрополитов жил в Москве, а не во Владимире или Киеве. Еще при жизни святителя, благодаря его выдающейся церковно-государственной деятельности, современники ставили его в один ряд со святителями Василием Великим, Григорием Богословом и Иоанном Златоустом. А после смерти митрополита Петра, о нем постоянно упоминают русские летописи, поскольку ни одно значительное государственное начинание не обходилось без молитвы у его гроба, где к тому же еще и нарекались и избирались русские Первосвятители.

3 января 1959 года Аляска получила статус штата, став 49-м и самым большим по территории штатом США.

Первый полет Ил-62 совершил 3 января 1963 года. С 1967 года после успешных испытаний начались регулярные полеты по России, а потом и рейсы в Прагу и Монреаль.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Все успели встретить красавицу-зиму! Она уже пришла и принесла нам уже слегка заснеженные улицы! Так что, одевайтесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым декабрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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