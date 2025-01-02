Квебекская Либеральная партия начинает гонку за лидерство

Утверждать, что Квебекская Либеральная партия (PLQ) в плохом состоянии в настоящее время, будет мягко сказано: результаты последних выборов были худшими в ее истории. Ее поддержка среди франкофонов уменьшается, а Партия Квебекцев (PQ) стремительно поднимается на вершину опросов и обещает провести референдум в своем первом мандате.

Тем не менее, либералы ставят на то, что их следующая гонка за лидерство — которая официально начнется в этом месяце — позволит их партии вернуть свое место в политической иерархии Квебека.

Было бы самонадеянно считать старейшую партию в истории Квебека мертвой. PLQ пережила множество испытаний за свою 150-летнюю историю.

В начале 20 века провинциальные либералы доминировали на политической сцене Квебека, находясь у власти почти 40 лет подряд, с 1897 по 1936 год.

PLQ «выбрала 718 своих кандидатов, по сравнению с 171 у своих оппонентов. Таким образом, провинциальные либералы выиграли 87,6 процента мест в Национальном собрании в этот период. Эти результаты убедительно демонстрируют власть либералов над провинцией на протяжении всех этих лет», пишет историк Мишель Левек в своей истории PLQ.

После почти четырех красных десятилетий была «долгая, почти непрерывная доминация Союза Националь в 1936-1960 годах под руководством Мориса Дюплессиса», пишет политолог Режан Пельтье.

1960-е годы ознаменовали возвращение Либералов, когда они начали Тихую революцию. Союз Националь вернул власть в 1966 году, получив на шесть процентов меньше голосов, чем Либералы. ПЛК вернулся к власти в 1970 году и оставался у власти следующие шесть лет. В 1973 году Либералы выиграли 93 процента мест (102 из 110) в результате сокрушительной победы над PQ.

1960-е годы также стали кейнсианским поворотным моментом для Либералов. “Под руководством Лесажа ПЛК принял более государственный курс и развивал государственный сектор, дистанцируясь от частного сектора, тем самым разрывая с либеральным наследием прошлых лет”, – пишет политолог Фредерик Бойли в тексте под названием “Квебекская либеральная партия и возникновение центристской правой (1960-1976)”.

После кейнсианства ПЛК вступил на путь неолиберализма в 1980-х годах. Эта тенденция продолжилась в 2000-х с либеральными правительствами Жана Шаре и Филиппа Куйяра. Последний закончил с бюджетным профицитом в 7 миллиардов долларов, ценой многочисленных сокращений.

После почти непрерывного правления с 2003 по 2018 год — с интерлюдией PQ, которая длилась полтора года с 2012 по 2014 — Либералы вернулись на официальные скамейки оппозиции, когда к власти пришла Коалиция Будущего Квебека (CAQ). Лидер партии Франсуа Лего завершил более чем 40 лет чередования PQ-PLQ.

В результате последней гонки за лидерство Доминик Англад одержала победу в мае 2020 года, после того как ее единственный соперник, Александр Кюссон, снял свою кандидатуру.

Отсутствие энтузиазма к лидерству отразилось на следующих выборах. Англад привела свою партию к худшему результату в истории, получив 14,4 процента голосов. Хотя Либеральная партия Квебека (PLQ) получила меньше голосов, чем Квебек Солидар (15,4 процента) и Партия Квебека (PQ) (14,6 процента), она избрала 21 депутата и сформировала официальную оппозицию. Неудача заставила первую женщину, возглавившую PLQ, подать в отставку.

Либералы не стали ждать, пока Англад выберет своего преемника, чтобы занять новую позицию. С историческим дефицитом в 11 миллиардов долларов у CAQ, либералы взялись за дело бюджетной строгости, обвиняя Лего в том, что он «тратил, как моряк на бегу».

Либеральная партия разыгрывает карту национализма, провозглашая свое желание предоставить Квебеку конституцию, но кандидаты на пост лидера, смягчающие или даже «отменяющие» реформу закона 101 (известного как закон 96), показывают, что внутри партии все еще существуют напряжения.

Гонка не будет легкой для временного лидера Марка Тангэя, который должен управлять кораблем как лидер Официальной оппозиции в Национальном собрании. Он отказывается комментировать позиции кандидатов, некоторые из которых могут стать оружием для его противников.

PLQ официально против третьей связи, но кандидат и депутат от Маргюрит-Буржуа Фредерик Бошмен — и его коллега Сона Лахоян Оливье, который его поддерживает — выступают за проект.

Либералы хотят дистанцироваться от Либеральной партии Джастина Трюдо, которая за последние годы накопила рекордные дефициты. Один из ведущих кандидатов в этой гонке, Пабло Родригес, до недавнего времени был министром федерального правительства. Он был осторожен в вопросе скорости сбалансирования бюджета, подчеркивая важность услуг для населения.

Изменение позиции фракции по финансированию религиозных школ вызвало недовольство другого кандидата на пост лидера, бывшего мэра Монреаля Дениса Кодерра.

Существует еще ряд вопросов, по которым претенденты на лидерство должны высказаться, включая здравоохранение, образование, иммиграцию и федерально-провинциальные отношения.

ПЛК далеко не мертва. В прошлом либералы корректировали свои политические ориентации в зависимости от момента. Смогут ли они добиться большинства на следующих выборах?

Увидим в 2026 году.

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