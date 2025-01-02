Цены на продукты питания вырастут в 2025 году, сообщает отчет

Согласно Сильвену Шарльбоа, главному автору Отчета о ценах на продукты питания в Канаде 2025 года, это может означать дополнительные 800 долларов на покупки продуктов для семьи из четырех человек.

Отчет подчеркивает, что мясо, овощи, кофе и апельсиновый сок будут одними из наиболее пострадавших.

Шарльбоа отметил, что существует несколько причин для повышения цен, включая проблемы с цепочками поставок, изменения климата и низкий канадский доллар.

«Таким образом, покупательская способность импортеров в Канаде, вероятно, снизится в течение следующих 12 месяцев», — сказал Шарльбоа.

Рост цен на продукты уже изменил привычки некоторых людей при покупках, заставив их сосредоточиться на поиске выгодных предложений и покупке товаров на распродаже.

Проблема нехватки продовольствия также нарастает. В марте было зафиксировано более двух миллионов посещений продовольственных банков по всей стране, что является рекордом согласно Food Banks Canada.

Тем не менее, есть и что-то, на что можно надеяться в 2025 году.

«Мы ожидаем, что молочные продукты не будут проблемой из-за того, что цены на фермерских воротах останутся практически на том же уровне», — сказал Шарльбоа.