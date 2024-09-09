Гуляем по Монреалю: Знак «Фарин Файв Роузес»

Закон № 101, принятый в 1977 году, закрепил французский язык в статусе официального языка Квебека, что привело к значительным изменениям.

Одной из жертв этого закона стала неоновая вывеска на мукомольной фабрике в центре Монреаля, где производилась мука марки «Пять роз» («Farine Five Roses Flour»).

Эта вывеска была установлена в конце 1940-х годов для рекламы муки компании «Огилви».

В 1954 году «Огилви» выкупила компанию «Lake of the Woods», и знак был заменён для рекламы муки «Пять роз».

До принятия закона № 101 надпись состояла из трёх строк: «Farine – Five Roses – Flour».

После принятия закона английское слово «Flour» было удалено, так как «Farine» уже означало «мука» на французском.

Исключение для торговых марок позволило сохранить слова «Five Roses».

В 1993 году бренд был выкуплен концерном «ADM», а в 2007 году продан компании «Smuckers».

«ADM» отключила вывеску, так как не хотела рекламировать продукт конкурентов.

Однако после общественного протеста и давления со стороны организации «Наследие Монреаля» компания «Smuckers» согласилась восстановить и обслуживать знак, потратив на это около миллиона долларов.

Сегодня огни вывески снова горят, напоминая о богатой истории Монреаля.

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