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Новости Полиция расследует подозрительную смерть после обнаружения тела в Шикутими
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Полиция расследует подозрительную смерть после обнаружения тела в Шикутими

Степан Артемьевский Янв 2, 2025 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Комментарии к записи Полиция расследует подозрительную смерть после обнаружения тела в Шикутими отключены 1 Просмотров

Полиция Сагенэ начала расследование подозрительной смерти после того, как тело мужчины тридцати лет было найдено в среду утром в Шикутими.

Тело было найдено около 8 утра возле жилого дома на улице Лабросс, сообщил представитель полиции Сагенэ Эрве Бергелла.

Он сказал, что “определенные элементы вокруг тела указывали на то, что это подозрительная смерть.”

Для следователей был установлен охраняемый периметр.

Они все еще находились на месте происшествия в 16:00, проводя проверки в окрестностях и ища любые камеры наблюдения, которые могли бы помочь в расследовании.

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