Запланировано поднятие судна, застрявшего на реке Святого Лаврентия к северу от Монреаля

Канадская береговая охрана (CCG) завершила план по облегчению нагрузки на судно, которое остается застрявшим на реке Святого Лаврентия с целью поднять его в новом году.

Судно MV Maccoa село на мель в канун Рождества между островом Мари и муниципалитетом Верше и с тех пор остается неподвижным.

Во вторник CCG сообщила, что планирует разгрузить более 3,000 метрических тонн кукурузного груза судна и поднять его на поверхность 5 января.

Это будет вторая попытка поднятия. “Для разгрузки кукурузы будут использованы две баржи группы Ocean, каждая из которых имеет вместимость 1,500 тонн,” сказала пресс-секретарь Эмили Протео-О-Болио. “Оборудование, необходимое для операции, в настоящее время мобилизуется. Разгрузка кукурузы запланирована на 2 января и будет продолжаться до 4 января, в зависимости от погодных условий и доступности буксиров группы Ocean.”

С учетом прогноза дождя на следующие два дня операция может быть замедлена, так как продукты питания нельзя разгружать под дождем, отметила Протео-О-Болио.

20 членов экипажа остаются на борту, и нет признаков загрязнения в окружающей воде.

“CCG продолжает внимательно следить за ситуацией,” сказала Протео-О-Болио. “Состояние судна остается стабильным.”

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