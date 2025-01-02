Эксперты в области промышленности не согласны с стремлением Квебека к доминированию электроавто

Министр окружающей среды Квебека Бенуа Шарретт говорит, что людям скоро стоит перейти на электрические автомобили, так как в следующем десятилетии может стать трудно найти автозаправочные станции.

Однако некоторые эксперты с этим не согласны.

Вице-президент Канадской ассоциации топлива Карол Монтрёй говорит, что, вопреки мнению Шарретта, количество автозаправочных станций не должно так резко сократиться.

“Это мечтания… он принимает свои мечты за реальность. К сожалению, этого просто не произойдет,” сказала Монтрёй.

Согласно ассоциации, в Квебеке насчитывается примерно 3000 автозаправочных станций.

Монтрёй говорит, что за последнее десятилетие это число едва изменилось.

Данные Статистики Канады показывают, что в 2023 году жители Квебека купили больше литров бензина для автомобилей, чем когда-либо.

CAA-Квебек говорит, что спрос на бензин все еще будет – особенно для старых автомобилей.

“Пока что они, похоже, не находятся в резком упадке, это точно. Мы все еще видим, что открываются новые станции,” сказал Джесси Карон, автомобильный эксперт CAA-Квебек.

В настоящее время на дорогах Квебека находится примерно 200 000 полностью электрических автомобилей.

Провинция говорит, что хочет видеть больше, поставив цель в два миллиона к 2030 году.

Кроме того, правительство заявляет, что планирует запретить продажу новых бензиновых автомобилей в 2035 году.

Житель Монреаля Алекс Раджаби перешел с бензинового автомобиля на электрический примерно девять месяцев назад.

“Газ стал просто безумным, и я не вижу, чтобы цены когда-либо снижались,” сказал он.

Однако Монтрёй говорит, что когда провинция прекратит предоставлять стимулы для электромобилей к 2027 году, люди могут больше не быть заинтересованы в их покупке.

Он добавляет, что отрасль уже испытывает трудности.

“Мы пытались двигаться слишком быстро, тратя слишком много государственных денег на субсидии для технологий, которые просто слишком дороги,” сказал Монтрёй.

Раджаби говорит, что он не воспользовался программой стимулов, но утверждает, что рад, что перешел на электромобиль.

Он говорит, что хотел бы видеть зарядные станции на автозаправках.

“Мир немного меняется, и вы не теряете много, если добавите это в свою бизнес-модель,” сказал он.

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