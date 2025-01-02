Квебекский объект наследия, бывший дом известного художника, уничтожен в пожаре

Представитель пожарной службы Монреаля сообщил, что для тушения пожара, который начался в воскресенье вечером в пустом здании в пригороде Киркленд, потребовалось около 40 пожарных и примерно пять часов.
Бывший дом и студия принадлежали Шарлю Доделину, известному скульптору и художнику, чьи работы выставлялись в Оттаве, Квебеке, Монреале, Шарлоттауне и Париже.
Представитель пожарной службы Эмили Барбо-Шарлебуа сказала, что причина пожара не установлена, но нет никаких оснований полагать, что он был криминального характера.
Записи Киркленда показывают, что владельцы искали разрешение на снос здания в октябре 2022 года; однако вскоре после этого провинция объявила о своем намерении объявить его объектом наследия.
Министр культуры Матье Лакомб описал дом 1950-х годов и его студию в пресс-релизе от декабря 2022 года как “важных свидетелей культурного наследия Квебека.”
В ответ на вопросы о пожаре офис Лакомба сообщил в понедельник вечером, что он находится в контакте с властями Киркленда и “внимательно следит за ситуацией.”