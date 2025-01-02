Квебекский объект наследия, бывший дом известного художника, уничтожен в пожаре

Квебекский объект наследия на острове Монреаль, который был бывшим домом известного художника, был уничтожен в пожаре.

Представитель пожарной службы Монреаля сообщил, что для тушения пожара, который начался в воскресенье вечером в пустом здании в пригороде Киркленд, потребовалось около 40 пожарных и примерно пять часов.

Бывший дом и студия принадлежали Шарлю Доделину, известному скульптору и художнику, чьи работы выставлялись в Оттаве, Квебеке, Монреале, Шарлоттауне и Париже.

Представитель пожарной службы Эмили Барбо-Шарлебуа сказала, что причина пожара не установлена, но нет никаких оснований полагать, что он был криминального характера.

Записи Киркленда показывают, что владельцы искали разрешение на снос здания в октябре 2022 года; однако вскоре после этого провинция объявила о своем намерении объявить его объектом наследия.

Министр культуры Матье Лакомб описал дом 1950-х годов и его студию в пресс-релизе от декабря 2022 года как “важных свидетелей культурного наследия Квебека.”

В ответ на вопросы о пожаре офис Лакомба сообщил в понедельник вечером, что он находится в контакте с властями Киркленда и “внимательно следит за ситуацией.”

“С момента классификации объекта Департамент культуры и коммуникаций сопровождал и поддерживал владельцев, чтобы работы, необходимые для сохранения здания, были выполнены, а проект расширения и реставрации Maison Charles-Daudelin мог обеспечить устойчивость этого исключительного объекта,” – говорится в электронном письме офиса Лакомб. Здание с плоской крышей, обшитое кедром, было построено в 1951 году и позже расширено. Оно, а также отдельная студия, были домом и рабочим местом Дауделина на протяжении примерно 50 лет до его смерти в 2001 году. “(Дом), а также мастерская ярко отражают эволюцию потребностей художника на протяжении всей его карьеры,” – говорится в списке наследия, который похвалил архитектуру здания и разделение его внутренних пространств. “Обилие окон в доме и мастерской предлагает виды на сады, что создает тесные связи между жилыми и творческими пространствами как внутри, так и снаружи зданий,” – продолжалось в тексте. Здание и земельный участок в последний раз оценивались чуть более чем в 2 миллиона долларов, показывают записи о недвижимости Монреаля. В понедельник осталась только изогнутая рама. Дауделин родился в Гранби, Квебек, в 1920 году, но переехал в Монреаль, чтобы учиться в подростковом возрасте. Его долгая карьера включала живопись, скульптуру, ювелирное дело и керамику. Его творения и общественное искусство были представлены в ряде известных общественных мест, включая Национальный центр искусств в Оттаве, суд Монреаля и Плас дез Арт. Один из его фонтанов находится вне законодательного собрания Шарлоттауна, а другой расположен на площади Квебека в Париже. Он был назначен великим офицером Ордена Квебека в 1998 году. Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.