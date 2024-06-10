Интересное чтиво: От сумы и тюрьмы…

Начну издалека. В одной семье родилась удивительная девочка. Веселый, озорной, подвижный и улыбчивый ребенок! Но вот проблема – семья, в которой родилось это чудо, была неблагополучная, а вскоре ее глава и вовсе ее покинул. Девочка и ее мать жили в невероятной бедности, даже нужде.

И вместо кукол, развлечений и всего аспекта детских радостей, малышке приходилось на повозке, запряжённой осликом, развозить пакеты с углём для топки печей, забрав часть клиентов у матери, которая тем же зарабатывала на пропитание себе и дочке. А развозя уголь, девочка мечтала о прекрасном принце и о чистой и прекрасной любви! Ну, а кто об этом не мечтает!!!

Надо сказать, что тяги к каким бы то ни было знаниям девочка не проявляла. Господь одарил ее другим: шармом, обаянием и красотой! А природная грация, артистизм делали ее жажду дорогой и красивой жизни просто некой навязчивой идеей… И наша девочка, немного позрослев, решила перебираться в Лондон. Там осуществление ее мечты ей казалось более реальным. Перебравшись, встретила одного паренька, которого знала еще в детстве. Тот рассказал ей о том, что попал в беду. Девочка решила вступиться за друга и вымолить ему пощаду у его хозяина… Ей это удалось… Но… Ценой потери невинности…

С этого момента, как говорится, понеслось… Романы, знакомства, флирт, балы, немолодые поклонники… Даже ребенка внебрачного успела родить наша героиня, ну, и отправить его к бабушке… Некогда ей было заниматься воспитанием – у нее была целая череда знакомцев, которые только и мечтали о том, чтобы с ней поразвлечься… А всерьез с ней связывать жизнь никто и не планировал… Кому нужна была падшая женщина? Один из ее любовников пошел куда дальше – расплатился ею в счет своего непогашенного долга… А вот тут начинается самое интересное!

Благородный лорд, сраженный красотой Эммы, которая стала волею случая его содержанткой, предложил ей отправиться с ним в Неаполь, где тот служил английским посланником. Так и поселилась Эмма в посольском дворце. А вскоре лорд осчастливил девушку предложением о законном браке. Раскрою еще одну карту! Да, девушку звали Эммой, это я уже сказала. А фамилия лорда была – Гамильтон! И этот очерк именно о леди Гамильтон.

Казалось, сбылась ее давнишняя мечта – она, леди! Балы, знатные приемы, титулованный супруг! Немного грустно, правда, что муж много старше неё, разница в 45 лет существенна. Но абсолютного счастья не бывает… Но она верила в любовь, в преданность, в настоящее счастье. Но вот из Неаполя к лорду Гамильтону приехал тоже немолодой, но овеянный славой прежних боевых побед, адмирал Горацио Нельсон. Невысокого роста, изувеченный, он покорил ее тембром своего голоса. Ее покорил, да и сам пропал… На всю оставшуюся жизнь! И вот теперь она наконец-то полюбила по-настоящему!

Она, будучи замужем за лордом Гамильтоном, беременна от Горацио, была счастлива как никогда в своей жизни. Нельсон ушёл в плавание, а сорокалетняя Эмма родила двойняшек, мальчик сразу умер, а девочку она назвала Горацией. Через два года Нельсон станет крёстным малютки, которая долгие годы не будет знать, чья она на самом деле дочь. А вскоре отойдет в мир иной и лорд Гамильтон.

Битва при Трафальгаре была выиграна, и адмирал Нельсон, тяжелораненный случайной пулей, умер. Одетый в парадный мундир, он вскоре был обнаружен своими солдатами. Умирая, он просил Англию не оставить без заботы своих самых дорогих людей – Эмму и Горацию… Но чопорная Англия не услышала своего героя. Тело адмирала доставили в Лондон в бочке с бренди. Его похоронили с почестями, и похоже, забыли…

Эмму, вскоре лишившуюся средств к существованию, арестовали и поместили в долговую тюрьму, а ее дочь воспитала одна из сестер Нельсона. Потом, она сбежала во Францию, где много пила и бродяжничала. Эмма умерла в полной нищете и забвении от воспаления лёгких. На похороны пришли лишь моряки, служившие когда-то под началом адмирала Нельсона.

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