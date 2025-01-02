С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. Ну, вот, снег, например! С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

2 января отмечается интересный литературный праздник — День научной фантастики (англ. Science Fiction Day). Среди любителей различных публицистических жанров немало поклонников научной фантастики, которых объединила любовь к этому направлению в литературе, кино и других видах искусства.

2 января 2011 года впервые был отмечен неофициальный, но ставший с самого начала всемирным День интроверта (англ. World Introvert Day).

Сегодня – День памяти святого Иоанна Кронштадтского. Стараниями отца Иоанна в Кронштадте был устроен Дом трудолюбия с мастерскими, школой, детским садом, приютом, столовой, библиотекой, бесплатной лечебницей, ночлежным и странноприимным домом. Благотворительная деятельность отца Иоанна исчислялась миллионами рублей в год. 23 декабря 1908 года отец Иоанн совершил последнюю Литургию, а утром 2 января тихо предал свой дух Богу. Похоронен в нижнем храме основанного им в декабре 1902 года Иоанновского женского монастыря на реке Карповке в Петербурге. Прославлен святой праведный Иоанн Кронштадтский Собором 1990 года.

В этот день Русская Православная церковь чтит память Игнатия Богоносца – так называли Игнатия Антиохийского, жившего в 1-2 веках и бывшего учеником Иоанна Богослова.

Первую фотосъемку Луны произвел Луи Дагер 2 января 1839 года.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Все успели встретить красавицу-зиму! Она уже пришла и принесла нам уже слегка заснеженные улицы! Так что, одевайтесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым январским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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