Два автомобиля пострадали при пожаре в Монреале

Два автомобиля были повреждены в результате пожара в районе Сен-Лоран в Монреале рано утром во вторник.

Полиция Монреаля (SPVM) получила звонок в службу 911 в 2:45 ночи о возгорании автомобиля на парковке у дома на Кот-Вертю-роуд недалеко от бульвара Лебо.

“Автомобиль полностью уничтожен”, – заявила представитель полиции Монреаля Кэролайн Шеврефис. “Другой автомобиль, припаркованный неподалеку, получил незначительные повреждения”.

На месте происшествия не было обнаружено никаких взрывных устройств, и сообщений о пострадавших не поступало.

Арестов произведено не было, и причина пожара остается неизвестной.

Дело было передано в отдел по расследованию поджогов полиции Монреаля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.