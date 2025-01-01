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Новости Два автомобиля пострадали при пожаре в Монреале

Два автомобиля пострадали при пожаре в Монреале

Степан Артемьевский Янв 1, 2025 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Комментарии к записи Два автомобиля пострадали при пожаре в Монреале отключены 1 Просмотров

Два автомобиля были повреждены в результате пожара в районе Сен-Лоран в Монреале рано утром во вторник.

 

Полиция Монреаля (SPVM) получила звонок в службу 911 в 2:45 ночи о возгорании автомобиля на парковке у дома на Кот-Вертю-роуд недалеко от бульвара Лебо.

“Автомобиль полностью уничтожен”, – заявила представитель полиции Монреаля Кэролайн Шеврефис. “Другой автомобиль, припаркованный неподалеку, получил незначительные повреждения”.

На месте происшествия не было обнаружено никаких взрывных устройств, и сообщений о пострадавших не поступало.

Арестов произведено не было, и причина пожара остается неизвестной.

Дело было передано в отдел по расследованию поджогов полиции Монреаля.

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