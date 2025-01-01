Вот какие изменения произойдут в Квебеке в 2025 году

Вот некоторые из изменений , которые ожидают жителей Квебека в 2025 году .

В ноябре Налоговое управление Канады (CRA) обновило ставки федерального подоходного налога, чтобы учесть корректировки с учетом инфляции. Хотя ставки федерального налога остаются прежними, пороговые значения дохода для каждой категории изменились.

Ниже приведены ставки федерального подоходного налога на предстоящий год

Доходы в размере 57 375 долларов или менее будут облагаться налогом по ставке 15%.

Доходы в диапазоне от 57 375,01 до 114 750 долларов будут облагаться налогом в размере 20,5 процента.

Доходы в диапазоне от 114 750,01 до 177 882 долларов будут облагаться налогом в размере 26%.

Доходы в диапазоне от 177 882,01 до 253 414 долларов будут облагаться налогом по ставке 29%.

Доходы свыше 253 414,01 долларов будут облагаться налогом по ставке 33%.

Ниже приведены ставки подоходного налога в провинции на предстоящий год

Доход в размере 53 255 долларов или менее будет облагаться налогом в размере 14%.

Доход в размере от 53 255,01 до 106 495 долларов будет облагаться налогом в размере 19%.

Доход в размере от 106 495,01 до 129 590 долларов будет облагаться налогом в размере 24%.

Доход свыше 129 590,01 долларов будет облагаться налогом в размере 25,75%.

В течение первых трех дней болезни справка от врача не требуется

С принятием в октябре законопроекта 68 работодатели больше не могут требовать медицинскую справку о первых трех днях отсутствия работника по болезни, каждый из которых длится три дня подряд, в течение года.

С осени учащимся в провинции больше не нужно предоставлять медицинскую справку, если они отсутствуют по болезни менее пяти дней.

Цены на государственные детские сады растут. Родители, будьте осторожны, с 1 января 2025 года ежедневная стоимость субсидируемых услуг по уходу за ребенком увеличится с 9,10 до 9,35 долларов.

Субсидии на электромобили будут приостановлены. Водители, желающие воспользоваться программой субсидирования “Go Green” (Roulez vert) для покупки электромобиля, должны сделать это в январе, поскольку программа будет временно приостановлена с 1 февраля. Правительство сослалось на “значительный” спрос в качестве причины приостановки. Планируется, что программа возобновится в апреле после принятия следующего бюджета провинции, но она будет сокращаться по всем направлениям до ее завершения в 2026 году.

Тарифы на регистрацию транспортных средств значительно возрастут. В мае столичное сообщество Монреаля (CMM) объявило, что плата за регистрацию транспортных средств будет увеличена до 150 долларов для финансирования общественного транспорта в Монреале. Текущая ставка значительно ниже – 59 долларов. В общей сложности повышение цен затронет 82 муниципалитета.

С января пенсии увеличились на 2,6%. В ноябре агентство “Ретрайт Квебек” объявило, что с января несколько пенсий будут увеличены на 2,6%. Повышение коснется пенсий по старости, инвалидности, потерявшим супруга, ребенка-инвалида и сирот. Кроме того, новая мера также гарантирует, что пенсионеры с ограниченными возможностями будут получать пенсию по старости, как только им исполнится 65 лет.

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