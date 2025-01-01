Мальчик из Квебека родился ровно в полночь 1 января

Первый ребенок 2025 года в Квебеке появился на свет ровно в полночь в среду, сообщили в CHU de Québec-Université Laval.
Новорожденный мальчик, которого назвали Джовани–Мунга, весил 4170 граммов.
“CHU хотел бы выразить свои самые теплые поздравления новым родителям и пожелать им всяческого счастья“, – говорится в пресс–релизе.
Родители мальчика решили не давать интервью средствам массовой информации, чтобы сохранить свою частную жизнь.
В новогоднюю ночь по всему Квебеку родилось еще несколько малышей и малышек!
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