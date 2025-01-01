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Новости Мальчик из Квебека родился ровно в полночь 1 января

Мальчик из Квебека родился ровно в полночь 1 января

Степан Артемьевский Янв 1, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Мальчик из Квебека родился ровно в полночь 1 января отключены 1 Просмотров

Первый ребенок 2025 года в Квебеке появился на свет ровно в полночь в среду, сообщили в CHU de Québec-Université Laval.

 

Новорожденный мальчик, которого назвали ДжованиМунга, весил 4170 граммов.

CHU хотел бы выразить свои самые теплые поздравления новым родителям и пожелать им всяческого счастья, говорится в прессрелизе.

Родители мальчика решили не давать интервью средствам массовой информации, чтобы сохранить свою частную жизнь.

В новогоднюю ночь по всему Квебеку родилось еще несколько малышей и малышек!

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