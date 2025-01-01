Дональд Трамп и Илон Маск станцевали в новогоднюю ночь под песню YMCA

В новогоднюю ночь Дональд Трамп и Илон Маск устроили совместный танцевальный номер.

Мероприятие прошло под известную композицию YMCA группы Village People.

Видео с их выступлением было размещено в социальной сети X политиком Бо Лаудоном.

Танцевальный дуэт состоялся в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

Эта песня не раз звучала на предвыборных мероприятиях бывшего президента США.

В своем посте Лаудон сопроводил кадры комментарием: «Президент Трамп и Илон Маск встретили Новый год, танцуя под YMCA! Да хранит Бог этих американских героев».

Ранее Трамп, переизбранный на пост президента, лично пригласил Маска, основателя Tesla, на празднование Нового года в свою резиденцию.

Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.