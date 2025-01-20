На пороге 39 лет и находясь всего в 21 шайбе от достижения Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров НХЛ, Алекс Овечкин демонстрирует впечатляющие показатели в текущем сезоне, став выдающимся снайпером.

За 29 матчей (статья была написана до недавней игры “Кэпиталз” против “Пингвинз”, где Овечкин не смог забить) он отличился 21 раз, в том числе 6 раз за 11 встреч после возвращения после перелома малоберцовой кости, оставившего его вне игры на 40 дней.

Это дает ему средний показатель 0.72 шайбы за матч, или 2.49 в 60 минутах, что является лучшим результатом в лиге.

Кроме того, его гол, забитый в овертайме против “Оттава Сенаторз”, стал 27-м в карьере, что обновило его личный рекорд. Он также стал вторым хоккеистом после Горди Хоу, который забивал 20 голов в 20 сезонах подряд.

Если Овечкин продолжит в том же духе, он может побить рекорд Гретцки 1 апреля в игре с “Бостоном.”

С каждым матчем Овечкин всё ближе к достижению исторического рекорда Гретцки, и его преданность хоккею продолжает вдохновлять поклонников и аналитиков. Неудивительно, что многие эксперты уже обсуждают, как это событие повлияет на наследие русского снайпера. Если он совершит этот подвиг, Овечкин не только отметит свою выдающуюся карьеру, но и в значительной мере укрепит свое место в истории хоккея.

Алекс, несмотря на возраст, демонстрирует физическую форму и мастерство, которые молодым хоккеистам только нужно стремиться повторить. Навыки, которые он развивал на протяжении стольких лет, теперь становятся основой его игры. С каждым заброшенным голом он укрепляет свою репутацию как одного из величайших нападающих в истории НХЛ, бросая вызов законам времени и физики.

Кроме того, предстоящая дата 1 апреля, когда может быть побит рекорд Гретцки, станет настоящим праздником для фанатов и всего хоккейного сообщества. Атмосфера, царящая в таких матчах, уникальна, и она наполнена напряжением, ожиданием и надеждой на историю, создаваемую прямо на глазах зрителей.

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