ИИ становится доминирующим фактором на рынке труда в сфере информационных технологий

Ситуация на трудовом рынке IT вызывает серьезные опасения среди специалистов, так как множество программистов столкнулись с увольнениями, как сообщает 19 января издание AI-News.

Совсем недавно разработчики имели высокий уровень спроса и могли рассчитывать на щедрые вознаграждения.

Но картина изменилась кардинально: компании начали отдавать предпочтение профессионалам в области искусственного интеллекта.

В итоге многие программисты оказались под ударом массовых сокращений.

Наиболее значительное снижение вакансий наблюдается в области транспорта и логистики, где в 2024 году предложение IT-работ уменьшилось на 9% по сравнению с предыдущим годом.

В то же время, потребность в специалистах по ИИ возросла на 43% по сравнению с 2023 годом.

Американские IT-работники теперь вынуждены рассматривать любые предложения, даже те, которые не являются особенно выгодными.

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