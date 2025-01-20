ИИ становится доминирующим фактором на рынке труда в сфере информационных технологий

Совсем недавно разработчики имели высокий уровень спроса и могли рассчитывать на щедрые вознаграждения.
Но картина изменилась кардинально: компании начали отдавать предпочтение профессионалам в области искусственного интеллекта.
В итоге многие программисты оказались под ударом массовых сокращений.
Наиболее значительное снижение вакансий наблюдается в области транспорта и логистики, где в 2024 году предложение IT-работ уменьшилось на 9% по сравнению с предыдущим годом.
В то же время, потребность в специалистах по ИИ возросла на 43% по сравнению с 2023 годом.
Американские IT-работники теперь вынуждены рассматривать любые предложения, даже те, которые не являются особенно выгодными.
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