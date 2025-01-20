Делегация Онтарио в Вашингтоне на инаугурации стремится противостоять надвигающейся торговой войне

Делегация из Онтарио, которая посетит Вашингтон на инаугурации вновь избранного президента Дональда Трампа, ставит целью противодействие надвигающейся торговой войне.

Политики, представители бизнеса и руководители профсоюзов Онтарио направляются в столицу США в рамках инициатив, предпринимаемых провинцией в ответ на потенциальные торговые напряженности, которые могут возникнуть с новой администрацией.

Премьер-министр Даг Форд занимает активную позицию, настоятельно призывая Трампа изменить свою политику и требуя от федерального правительства адекватных ответных действий. Ожидается, что значительное представительство Онтарио на этой церемонии поможет усилить эту стратегию.

Делегация из Онтарио, состоящая из высокопрофильных политиков и бизнесменов, признаёт важность установления диалога с новой администрацией. Среди ключевых вопросов, которые будут обсуждаться, — сохранение свободы торговли и предотвращение импорта пошлин на канадские товары. Как отметили участники делегации, сотрудничество между Канадой и США жизненно важно для стабильности экономики обеих стран, и любые ограничения могут иметь непредсказуемые последствия.

Премьер-министр Даг Форд активно подчеркивает необходимость диалога, заявляя, что обострение торговой войны может негативно сказаться на рабочие места в Онтарио и целом ряде важных секторов, таких как автомобилестроение и сельское хозяйство. Важно донести до американских коллег, что интеграция экономик обеих стран приносит выгоду как Канаде, так и США.

Кроме того, делегация планирует встретиться с ключевыми сенаторами и конгрессменами, чтобы обсуждать актуальные вопросы и находить пути для укрепления сотрудничества. Настойчивые обращения и конструктивные предложения являются главными целями этой визиты и ожидаются как шаги к стабилизации отношений между двумя соседями.

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