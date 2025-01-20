Яйца отзывают в нескольких провинциях из-за опасений по поводу сальмонеллы

Канадское агентство по контролю за продуктами питания объявило об отзыве яиц определенных марок в нескольких провинциях в связи с возможным заражением сальмонеллой.

По данным агентства, под отзыв попадают яйца Compliments, Foremost, Golden Valley Eggs, IGA, no name и Western Family. Срок годности отозванных яиц истекает 16 февраля, 22 февраля и 1 марта. Отзыв затронул Британскую Колумбию, Онтарио и Манитобу, а также «возможно, другие провинции и территории».

Канадское агентство по контролю за продуктами питания призывает потребителей проверить свои запасы яиц и немедленно утилизировать продукцию с упомянутыми марками, если она находится в наличии. Специалисты отмечают, что симптомы заражения сальмонеллой могут включать повышение температуры, диарею, тошноту и боли в животе. Важно помнить, что сальмонелла может быть особенно опасна для людей с ослабленной иммунной системой, пожилых людей и маленьких детей.

Агентство также рекомендует потребителям внимательно следить за сроками годности и избегать употребления яиц, если они имеют поврежденную упаковку или необычный запах. При этом стоит напомнить, что яйца следует готовить до полной готовности, чтобы минимизировать риск заражения.

Торговые сети, реализующие указанную продукцию, уже уведомлены о необходимости снять эти товары с полок и провести информирование клиентов. Канадское агентство продолжает мониторить ситуацию и обещает обновлять данные по мере необходимости. Потребители могут обратиться на сайт агентства или позвонить по горячей линии для получения дополнительной информации.

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