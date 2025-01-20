Налоговые «каникулы» в Канаде дали неоднозначные результаты, говорят представители бизнеса

Налоговые «каникулы» в отношении GST и, в некоторых провинциях, HST на различные товары и продукты питания действуют уже месяц.

Сначала они были объявлены как способ дать потребителям передышку в уплате налогов на покупки и продукты питания.

Однако мнения предпринимателей разделились: рестораны сообщают о повышении продаж примерно на семь-девять процентов, в то время как среди мелких и средних розничных торговцев рост составил всего пять процентов.

Некоторые эксперты отмечают, что разница в росте продаж между ресторанами и розничными торговцами может быть связана с характером предоставляемых услуг. Рестораны способны привлекать больше клиентов за счёт предложений специальных акций и скидок, что делает их более привлекательными в условиях налоговых каникул. В то же время, мелкие и средние магазины часто сталкиваются с более высокой конкуренцией со стороны крупных сетей, что ограничивает их возможности увеличения объёмов продаж.

Кроме того, есть мнение, что некоторые люди предпочитают тратить сэкономленные средства на развлечения и общение, чем на товары повседневного спроса. Это в свою очередь подчеркивает различия в потребительских предпочтениях и приоритетах. Розничные торговцы могут рассмотреть возможность адаптации своих стратегий, чтобы лучше соответствовать изменившимся ожиданиям покупателей и, возможно, заняться продвижением кросс-продаж.

Помимо этого, налоговые каникулы вызвали обсуждение в правительственных кругах. Некоторые чиновники ставят под сомнение целесообразность продления этой меры, указывая на недостаток четких данных о её влиянии на долгосрочные экономические показатели. Варианты продолжения или изменения формата действий будут обсуждены на ближайших заседаниях.

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