Что нас ждет весной на рынке недвижимости?

Восстановление рынка жилой недвижимости в Квебеке в конце 2024 года «подготовило почву для бурной и ранней весны 2025 года», прогнозирует брокерская фирма Royal LePage в отчете по анализу рынка.

По данным, собранным Royal LePage, цены на жилую недвижимость в Квебеке в 2024 году выросли на 8,6% по сравнению с предыдущим годом. В 2025 году, после активного начала года, брокерская фирма ожидает роста цен примерно на 7% в годовом исчислении. «Даже с учетом геополитических и экономических рисков мы ожидаем сильную конкуренцию на рынке недвижимости в течение первой половины 2025 года, с пиком сделок ближе к концу первого квартала [в марте-апреле]. «Предстоящие заявления Банка Канады об ипотечной ставке, которые ожидаются в конце января и середине марта, сыграют важную роль в том, что произойдет дальше», — говорит Доминик Сен-Пьер, исполнительный вице-президент по развитию бизнеса Royal LePage.

В своем отчете по анализу рынка брокерская фирма указывает, что после «двух лет более высоких процентных ставок нисходящая траектория, начатая Банком Канады в июне 2024 года, по всей вероятности, продолжится в 2025 году, что обеспечит лучшую покупательную способность и возобновившуюся уверенность в экономике для потребителей». Кроме того, Royal LePage выделяет «возвращение инвесторов в жилую недвижимость» в сфере арендной недвижимости как еще один фактор «позитивного развития» рынка недвижимости в Квебеке.«Эти инвесторы, привлеченные, в том числе, возможностью получения пассивного дохода от сдачи недвижимости в аренду, снова становятся активными на рынке», — говорит Доминик Сен-Пьер. Этот возврат, особенно на рынке «плексов», свидетельствует о восстановлении сегмента, который был нарушен повышением процентных ставок, что резко снизило порог прибыльности для инвесторов в жилую недвижимость.

На рынке Большого Монреаля цены на жилую недвижимость к концу 2024 года выросли на 8,2% в годовом исчислении. В 2025 году Royal LePage ожидает еще один год роста цен, но более медленными темпами — около 6,5%.

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