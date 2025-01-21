В Канаде пользователи столкнулись с блокировкой TikTok

Канадские владельцы аккаунтов TikTok высказали недовольство по поводу схожих трудностей, что и жители США. Им не удается воспользоваться приложением, и на экране их устройств появляется сообщение, аналогичное тому, которое видят пользователи в Америке.

По информации ТАСС, ссылаясь на The Mirror US, после того как TikTok был заблокирован в США, канадцы также не могут войти в приложение. Они выразили свой протест в других социальных сетях. У пользователей TikTok в Канаде на экранах появляется уведомление: «Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США. К сожалению, это значит, что вы не можете сейчас пользоваться TikTok». Однако не все пользователи столкнулись с блокировкой.

Тем временем избранный президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC, что введёт 90-дневную паузу на запрет TikTok сразу после своей инаугурации 20 января. Он подтвердил, что компании-партнеры не будут нести ответственности за продолжение работы платформы после её запрета. После этих заявлений TikTok начал восстанавливать своё функционирование в США.

Ранее сообщалось, что 19 января социальная сеть была заблокирована в США, а приложение исчезло из магазина Apple согласно закону, подписанному президентом Джо Байденом в 2024 году. Американская аудитория TikTok составляет 170 миллионов пользователей.

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