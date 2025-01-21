Монреаль представляет отчет о трудностях с жильем, особенно для коренных общин

В понедельник городские власти Монреаля представили результаты отчета специального комитета по проблемам и потребностям людей, не имеющих возможности получить жилье.

В состав комитета вошли эксперты из сетей здравоохранения и социальных служб, а также члены исследовательских и деловых групп и общественных организаций, занимающихся проблемами бездомных. Цель – определить возможные решения и «общее видение» для удовлетворения потребностей наиболее уязвимого населения города.

«Благодаря этому диалогу между экспертами разного профиля мы можем лучше представить себе творческие решения, необходимые для преодоления социальной проблемы бездомности», – сказал Роберт Бодри, член исполнительного комитета, ответственный за бездомность. «Наша администрация намерена и дальше учитывать мнения общественных организаций и жителей Монреаля, как имеющих, так и не имеющих жилья, чтобы обеспечить необходимую помощь». Среди предложенных решений – увеличение числа служб экстренного и временного жилья, ускорение строительства жилья для людей, оказавшихся без крова или подверженных риску его потерять, а также развитие проектов модульного жилья.

«Этот комитет позволил собрать на нашей территории влиятельных игроков в области борьбы с бездомностью, чтобы обсудить лучшие практики, применимые к нашим монреальским реалиям», – сказал Джеймс Хьюз, президент и генеральный директор Old Brewery Mission. Он назвал статус-кво «неприемлемым» и заявил, что хочет увидеть «быстрые и решительные действия».

«Теперь, когда у города Монреаля и лиц, принимающих решения в сети здравоохранения, есть конкретные решения, необходимо без промедления принять меры по предоставлению услуг и траекторий для людей, живущих в общественных местах, и модернизировать существующие меры», – говорит Хьюз.

Стейси Буше-Антони, исполнительный директор Projets Autochtones du Québec (PAQ), добавляет, что часть проблемы заключается в решении системных вопросов, особенно когда речь идет о народах первых наций, таких как отсутствие доступного жилья, ограниченный доступ к услугам, включая образование, и неравенство в доступе к медицинскому обслуживанию.

«Существует острая необходимость в разработке культурно адаптированных услуг, уважающих ценности и образ жизни коренных народов. Никто не выбирает быть бездомным», – сказала Буше-Энтони. «Эти проблемы приводят к переизбытку бездомных на острове».

Городские власти отмечают, что отчет будет передан в Монреальский офис общественных консультаций (OCPM), а слушания начнутся 17 февраля.

«Однако Монреаль в одиночку не может помочь бездомным людям и нуждается в помощи вышестоящих органов власти», – отмечают чиновники. «Поэтому данный отчет задуман как первоначальный инструмент, который поможет городу в его собственных действиях и в обмене мнениями с правительствами».

Специальное сообщество было создано весной 2024 года как способ объединения усилий экспертов и общественных деятелей для повышения уровня поддержки и безопасности людей, столкнувшихся с проблемой бездомности.

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