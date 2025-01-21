На Монреаль надвигается похолодание, и приюты готовятся к нему

После теплой и влажной субботы, по данным Министерства окружающей среды Канады, в регионе установится самая низкая температура за последние два года. С вечера воскресенья до среды температура будет колебаться между -15 и -26 градусами. Охлаждение ветра может достигать -34.

Хотя это не будет рекордом, климатолог Дэвид Филлипс уточняет, что прогноз на семь-десять градусов холоднее, чем мы привыкли для этого времени года.

Филлипс советует следить за холодным ветром.

«При температуре -23 и ветре 20 вы можете увидеть холод от ветра -34 или -35. Я имею в виду, что это явно нездорово. Это может привести к проблемам у людей, которые работают на открытом воздухе или живут на улице», – сказал он.

Министерство охраны окружающей среды Канады выпустило в субботу предупреждение об экстремальных холодах, призывая людей по возможности оставаться дома, а если нет, то кутаться, так как при таком холоде обморожение открытых участков кожи может произойти в считанные минуты.

Приюты Монреаля и Квебек-Сити готовятся к похолоданию: некоторые из них открыли дополнительные пункты обогрева на ночь и призывают к повышенной бдительности и солидарности, чтобы обезопасить всех.

Центр «Рикошет», обслуживающий Западный остров Монреаля, не хочет оставлять никого на улице, говорит исполнительный директор Таня Шаррон.

«Мы работаем на 113 процентов своей мощности, принимая людей на диванах», – сказала она, добавив, что все больше и больше приютов вынуждены отказывать людям.

Из-за ограниченного бюджета и нехватки персонала приюты вынуждены обходиться меньшими средствами. Сэм Уоттс, исполнительный директор миссии Welcome Hall, говорит, что все имеющиеся ресурсы будут готовы к встрече с холодными температурами.

«Когда становится очень холодно, мы переходим в режим повышенной бдительности, что означает привлечение дополнительного персонала. Это также означает, что мы будем призывать людей оставаться дома», – сказал он.

«Кроме того, мы сотрудничаем с различными агентствами и сервисными центрами города, чтобы убедиться, что люди могут быть приняты».

Ricochet также управляет автобусом-шаттлом, чтобы добраться до людей, которые, возможно, думают, что смогут переждать холода в палатке.

Городские власти Монреаля заявили, что вновь откроют в центре города YMCA в качестве аварийного приюта для 135 человек, а в переоборудованном здании по адресу 1465 Marcel-Laurin в районе St-Laurent подготовлено 60 мест.

Уоттс говорит, что подобные чрезвычайные меры – это временное решение, в то время как реальным решением проблемы является постоянное жилье.

«Странно, что в 2025 году у нас все еще есть люди, которые вынуждены жить на улице, потому что мы не предлагаем им правильных вариантов, и нам действительно нужно стать лучше в этом отношении».

Филлипс говорит, что не только жители Квебека будут дрожать и кутаться, холод затронет всех, начиная с Альберты, Приморских островов и заканчивая Соединенными Штатами.

«Это типично для Монреаля, немного холоднее, чем обычно, но, конечно, для людей в Атланте, Джорджии, Саванне или Техасе это довольно смертельно опасные и токсичные ситуации», – сказал он.

Филлипс говорит, что не ожидает возврата к талым температурам до февраля.

«Дождей не будет, будет только снег. Будет образовываться лед», – говорит Филлипс. «Давайте признаем, что это зима».

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