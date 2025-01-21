С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников — Международный день объятий (англ. International Hug Day). Он был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий (англ. National Hugging Day), а затем стремительно распространился по всему миру.

День инженерных войск в Беларуси, также как и в России, отмечается ежегодно 21 января. В Республике этот профессиональный праздник установлен Указом Президента Республики № 157 от 26 марта 1998 года.

Этот день получил свое название в память о преподобном епископе Емилиане Кизическом, жившем в 9 веке.

Казнь Пугачева и других приговоренных состоялась 21 января 1775 года в Москве на Болотной площади (место, где тогда в столице совершались публичные наказания). По рассказам современников (переданных, в частности, А.С. Пушкиным в его «Истории Пугачёва»), на казни бунтаря присутствовало очень много народу, стоял лютый мороз. По прочтении манифеста Пугачев, стоя на эшафоте, перекрестился на соборы, поклонился на все стороны и покаялся перед народом. Затем отрубленная палачом голова была показана народу и оказалась на спице, остальные части тела – на колесе. Перфильева казнили так же, Шигаев, Подуров и Торнов были повешены.

21 января 1921 года великий вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин в газете «Правда» впервые употребил фразу «Руководящая роль партии». К этому времени газета «Правда» была главным рупором партии большевиков и ее ежедневным центральным органом.

Еще шла Великая Отечественная война, но на фоне победоносного продвижения Красной Армии решение Совета народных комиссаров от 21 января 1945 года об организации в Москве Ботанического сада, приуроченного к 220-летию Академии наук СССР, знаменовало собой начало новой эпохи созидательной мирной жизни.

21 января 1954 года с верфи Гротона американского штата Коннектикут в присутствии президента США Эйзенхауэра сошла первая в мире атомная подводная лодка SSN-571.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Провожаем уходящую осень и готовимся встретить красавицу-зиму! Одева тесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым январским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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