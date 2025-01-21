Выпечка под брендом Sweet Cream отзывается из-за риска заражения сальмонеллой

Канадское агентство по контролю за продуктами питания в субботу объявило об отзыве мини-кондитерских изделий марки Sweet Cream, включая лотки с тарталетками, небольшими пирожными и другой выпечкой, из-за риска заражения сальмонеллой.

Не употребляйте, не подавайте, не используйте, не продавайте и не распространяйте отозванные продукты», – говорится в сообщении агентства. «Пища, зараженная сальмонеллой, может не выглядеть или пахнуть испорченной, но все равно может стать причиной болезни».

Согласно информации, опубликованной агентством, под отзыв попали такие кондитерские изделия, как ягодные пирожные, эклеры, торты и канноли, а также другие.

Под отзыв попадают продукты, проданные в Альберте, Британской Колумбии, Новой Шотландии, Онтарио и Квебеке, а также, возможно, в других регионах Канады, с датами годности от 17 июня до 15 ноября 2025 года включительно. CFIA предупреждает, что продукты могли быть поданы продавцами в разных упаковках, на которых может отсутствовать одинаковая информация о продукте, например, названия, бренды или даты.

Потребителям рекомендуется проверить, не находятся ли у них отозванные продукты, и утилизировать их или вернуть по месту приобретения. Тем, кто не уверен, что приобрел отозванные товары, следует обратиться к своему продавцу за дополнительной информацией.

Все, кто считает, что заболел в результате употребления отозванных лакомств, должны обратиться к своему лечащему врачу, говорится в сообщении агентства. CFIA отмечает, что отзыв был произведен в связи с результатами «расследования вспышки заболевания пищевого происхождения», и что «были зарегистрированы случаи заболевания, связанные с употреблением этих продуктов».

Сальмонелла – это пищевое заболевание, которое может привести к серьезным, иногда смертельным инфекциям, предупреждает CFIA, особенно для маленьких детей, беременных женщин, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Инфекции, вызванные сальмонеллой, обычно сопровождаются такими симптомами, как лихорадка и головные боли, тошнота, боли в животе и диарея. В некоторых случаях долгосрочные осложнения могут включать тяжелый артрит, сообщает агентство.

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