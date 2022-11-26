Чтиво выходного дня: Прадо – одна из богатейших художественных галерей мира

Первоначально он именовался Королевским музеем науки и искусства, в коллекции которого насчитывалось 311 картин. После национализации он получил свое нынешнее название – Музей Прадо, одноименное с окружающим его парком.

Первоначально он именовался Королевским музеем науки и искусства, в коллекции которого насчитывалось 311 картин. После национализации он получил свое нынешнее название – Музей Прадо, одноименное с окружающим его парком.

Произведения в залах итальянской живописи датируются периодом от раннего Возрождения – Фра Анджелико, Мантенья, Боттичелли, до XVIII века Тьеполо. На 0-м этаже главным центром выставки являются картины Рафаэля. Картины Караваджо и Джентилески расположены на первом этаже. Творения художников венецианской школы – Тициана, Тинторетто, Веронезе и Бассано – образуют один из самых насыщенных живописных ансамблей Прадо.

Многие картины итальянских мастеров были приобретены королями Карлом V, Филиппом II и в особенности Филиппом IV. Особенно приобретались картины художников из Венеции.

Произведения фламандских художников оказались в коллекции музея не случайно – более полутора веков провинции современных Бельгии, Нидерландов и Люксембурга принадлежали испанской короне. По этой причине многие фламандские художники работали в Испании.

Картины фламандских примитивистов – Вейдена, Баутса, Мемлинга, Босха и других художников XVI века выставлены на нулевом этаже. Одним из главных шедевров фламандской школы в музее является картина Босха «Воз сена». На первом этаже можно увидеть великолепное собрание фламандской живописи XVII века – творения Рубенса, Ван Дейка, Брейгеля и других авторов.

Наиболее широко представлена в музее испанская живопись. Следуя хронологическому критерию, Прадо предлагает вниманию посетителей произведения различных эпох: от романской настенной живописи XII века до творчества Гойи первой трети XIX века. В музее представлены средневековые фрески, готика, искусство Ренессанса и реалистические картины XIX века.

На нулевом этаже представлена живопись Средних веков и Возрождения. На первом этаже размещена экспозиция картин Эль Греко, Веласкеса, Риберы, Мурильо, Сурбарана и других художников Золотого века. Ансамбль испанской живописи в Прадо венчают творения Гойи, которые можно увидеть на 0, 1 и 2 этажах.

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Мадридский Музей Прадо стал одним из символов Испании. Это один из крупнейших и значимых музеев европейского изобразительного искусства. Здание музея представляет собой выдающийся образец позднего испанского классицизма. Сейчас живописная коллекция музея Прадо насчитывает более 8 600 полотен. Периодически картины из музея экспонируются на выставках в других странах.

В этой картинной галерее в Мадриде находится самая полная коллекция испанской живописи XI-XVIII веков, а также многие шедеврывсемирно известных художников мирового значения, таких как Эль Греко, Веласкес, Гойя, Босх, Тициан, Ван Дейк или Рембрандт.

Национальный музей Прадо является одним из лучших в мире по качеству и разнообразию своих коллекций. Здесь представлена лучшая коллекция испанской живописи, наиболее важные произведения фламандской и итальянской живописи, а также выдающиеся образцы немецкой, французской и английской школ. В залах музея можно полюбоваться такими величайшими шедеврами всемирного искусства, как «Менины» Веласкеса, «Махи» Гойи, «Рыцарь с рукой на груди» Эль Греко, «Сад наслаждений» Босха или «Три грации» Рубенса, а также многими другими бесценными произведениями искусства.

Несмотря на то, что музей был создан для размещения живописи и скульптуры, здесь также имеются великолепные коллекции рисунков, гравюр, монет и медалей, а также предметов роскоши и декоративного искусства.В 2007 году площадь музея увеличилась более чем на 50 процентов благодаря расширению, которое было выполнено по проекту испанского архитектора Рафаэля Монео.

Новое пространство включает в себя четыре зала для временных выставок, отреставрированную галерею церкви Херонимос, большой зал для приема посетителей, аудиторию вместимостью 438 человек, а также различные помещения для хранения и реставрации произведений искусства. Снаружи привлекают внимание монументальные бронзовые двери, спроектированные Кристиной Иглесиас, и самшитовый сад в тосканском стиле.

В музее Прадо, уникальной достопримечательности Мадрида, выставлены работы испанских художников Веласкеса и Гойи, а также другие полотна. Общее собрание включает около 4800 картин – это самое крупное собрание в мире.

Коллекция работ итальянских мастеров включает в себя более тысячи работ, большая их часть датирована 17-18 веками, но есть картины, которые относятся к эпохе Возрождения. Среди них работы таких мастеров таких, как Тициан, Фра Анжелико, Боттичелли, Рафаэля, Тинторетто, Мантеньи и Веронезе.

Школа фламандской живописи в музее Прадо представлена работами североевропейских художников, среди которых – Иероним Босх и Питер Брейгель-старший, Ян ван Эйк и Якоб Йорданс, а также Питер Пауль Рубенс. Всего собрание включает свыше 1000 полотен.

Есть в коллекции музея и другие выставки – здесь представлены творения мастеров из Франции, Голландии, Германии и Великобритании. Все они отражают определенные эпохи и тенденции в мире искусства.

А представителем современности в Мадриде является сооружение Ворота в Европу, которое спроектировали американские архитекторы Филипп Джонсон и Джон Бурдже.

Интересные факты:

Испанское слово «Прадо» переводится как «долина». Это имя музей получил от названия площади, на которой был возведен.

На территории заведения работает реставрационный отдел.

В 1936 году, когда началась гражданская война, музей был закрыт, а все его экспонаты перевезли в Швейцарию. Предметы искусства вернулись на родину лишь в начале Второй мировой войны.

Одним из руководителей Прадо был харизматичный Пабло Пикассо (с 1936 по 1939 год).

Сразу после открытия музей не работал в дни, когда шел дождь.

Экспозиция включает точную копию «Моны Лизы». Считается, что ее автором был ученик великого да Винчи.

Здесь нет зала с магическим номером 13.

С 2012 года музей работает без выходных. Однако в Рождество (25 декабря), Новый год (1 января) и День труда (1 мая) Прадо закрыт.