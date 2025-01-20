В Канаде протестующие пытались сорвать выступление Христи Фриланд

В пятницу Фриланд, которая ранее также занимала должность финансового министра, объявила о своем намерении претендовать на пост главы Либеральной партии, которую возглавит новый премьер после ухода Джастина Трюдо.
В его сообщении сказано, что ее речь неоднократно перекрывалась криками “сторонница геноцида” и тяжелыми ударами из толпы, пытавшейся заставить Фриланд замолчать.
По сведениям канала, по меньшей мере десять человек, мешавших ей, были удалены из зала, что вынудило Фриланд несколько раз прерывать свое выступление.
В результате действия протестующих ее речь затянулась на два часа, сообщает Associated Press.
В декабре 2024 года Фриланд вынуждена была уйти в отставку, объяснив это намерением Трюдо заменить её.
Новым министром финансов Канады стал Доминик Леблан.
В своем письме в соцсети X Фриланд указала на потерю доверия со стороны премьера и рост разногласий на фоне угроз новых тарифов от США.
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