Все были удивлены высокой активностью на рынке недвижимости в конце 2024 года

По данным Монреальской профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости, продажи домов в районе Монреаля продолжили расти в декабре: по сравнению с тем же месяцем годом ранее было продано на 54,1% больше объектов недвижимости!

Средняя цена на все типы жилья росла из года в год, в 2024 году она выросла на 13,5% на плексы и достигла 794 500$. Средняя цена одно семейного дома выросла на 8,4% до 580 000$ , а медианная цена кондоминиума выросла на 7,2% до 419 550$. Согласно последним оценкам Национального банка, cовокупный объем продаж в 2024 году вырос на 20,5% по сравнению с 2023 годом, что является самым высоким уровнем активности с 2021 года.

Такая активность объясняется застоем на рынке недвижимости в 2023 году когда ипотечные проценты банков выросли с 2% до 6%. Многие покупатели отложили свои планы на покупку дома или кондо до лучших времен и в 2024 году многие из них отважились на покупку когда ипотечные проценты снизились до 4.5%.

29 января Центробанк объявит о новой кредитной ставке и будет понятно что нам ожидать от активности на рынке недвижимости этой весной.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года. Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

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