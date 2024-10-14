Гуляем по Монреалю: достопримечательности нашего города

Гуляем по Монреалю и узнаем много нового о некоторых местах и достопримечательностях нашего города

Площадь Пляс-д’Ювиль в Монреале по праву заняла место среди 20 самых красивых туристических достопримечательностей мира, привлекая внимание как многочисленных туристов, так и местных жителей. В окрестностях площади находятся различные памятники и исторические монументы. Несколько действующих музеев, расположенных поблизости, обладают значительной культурной ценностью и рассказывают о знаменитом прошлом острова. Из-за своего расположения рядом с портом площадь приобрела статус торговой, что сделало её удобным местом для продажи товаров, доставляемых морем.

Площадь Жака Картье считается архитектурным центром Монреаля. Она известна своей колонной, установленной в 1809 году, в честь знаменитой победы адмирала Горацио Нельсона. Вокруг площади расположены множество интересных зданий, включая Рю-де-ла Коммуны, Нотр-Дам де Монреаль, Воклен, старый порт и другие. В начале XX века здесь находился единственный рынок города, а раньше на этом месте стояло здание колледжа, которое, к сожалению, было уничтожено в результате пожара.

Площадь Филлипса — это уютный и живописный сквер, расположенный в центре деловой активности Монреаля. Этот уголок известен своей красотой и занимает важное место среди городских достопримечательностей. Имя площади дано в честь Томаса Филлипса — состоятельного строительного подрядчика и члена городского совета, который приобрёл этот участок незадолго до своей смерти. Филлипс скончался в 1842 году, и после него его вдова передала землю в общее пользование. На протяжении продолжительного времени территория оставалась бездействующей, однако в 1872 году было решено не застраивать её и создать здесь красивый парк. В наши дни площадь Филлипса представляет собой маленький оазис мирного уединения, утопающий в суете Монреаля. Сквер окружён зелёными насаждениями, а в центре установлен великолепный бронзовый памятник британскому королю Эдварду VII, который посетил город в 1860 году. Этот памятник впечатляет своим искусным исполнением и становится заметным украшением площади Филлипса.

Королевская площадь в Монреале находится в центре Старого Монреаля, недалеко от Пуэнт-а-Кальер – места первой высадки французских колонистов в начале XVII века. Эта площадь считается первой в городе и изначально носила название Площадь Оружия, затем была переименована в Таможенную площадь. В 1892 году, в год празднования 250-летия основания города, она стала известна как Place Royale – Королевская Площадь. В XIX веке на площади был создан небольшой парк и установлен фонтан. В настоящее время Королевская Площадь открыта и свободна от деревьев, что делает её популярным местом для различных культурных событий и развлекательных мероприятий в Монреале.

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