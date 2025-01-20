С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

20 января мировая общественность отмечает экологический праздник в честь одной из самых необычных птиц в мире — День осведомленности о пингвинах (англ. Penguin Awareness Day). Его цель — повысить знания людей о пингвинах, направить внимание на сохранение численности и мест обитания этих птиц.

В Православной Церкви установлен обычай на следующий день великих Господских и Богородичных праздников вспоминать тех святых, которые ближайшим образом послужили данному священному событию в истории.

На следующий день после Святого Богоявления Церковь соборно чтит того, кто послужил делу крещения Христова, возложив свою руку на главу Спасителя. Святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн, величайший из пророков, завершает историю Церкви Ветхозаветной и открывает эпоху Нового Завета.

20 января 1831 года вечный нейтралитет Бельгии был провозглашен на Лондонской конференции пяти держав, куда входили Россия, Великобритания, Франция, Австрия и Пруссия.

После Чрезвычайного съезда народов Дагестана, прошедшего в Буйнакске в ноябре 1920 года, Декретом ВЦИК от 20 января 1921 года было законодательно утверждено образование Дагестанской Советской Социалистической Республики, являющейся частью РСФСР. В мае 1991 года Верховный Совет республики принял новое название — Республика Дагестан. С 1992 года Республика Дагестан входит в состав Российской Федерации и является самой южной частью России. Столица республики — город Махачкала.

20 января 1958 года на улицах Лондона появились первые радары контроля за скоростью автомобилей. Многое изменилось за их более чем полувековую историю, но бдительные помощники до сих пор на вооружении у сотрудников полка ДПС.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Провожаем уходящую осень и готовимся встретить красавицу-зиму! Одева тесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым январским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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