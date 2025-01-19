В 2025 году ожидается рост цен на недвижимость в регионе Квебек-Сити на 11 %

К концу декабря 2024 года медианная цена на недвижимость уже выросла на 11,3% и составила $400 600.

В условиях значительного дефицита предложения на рынке перепродажи Royal LePage прогнозирует, что медианная цена на недвижимость в регионе Квебек-Сити вырастет еще на 11 % в 2025 году, что является самым большим прогнозируемым ростом в провинции.

Это значительное увеличение произойдет в дополнение к рекордному росту столичного рынка недвижимости за последний год.

К концу декабря 2024 года медианная цена на недвижимость уже выросла на 11,3 % и составила 400 600 долларов.

Если прогнозы Royal LePage в четвертом квартале окажутся верными, то к концу 2025 года медианная цена недвижимости в Квебеке достигнет 444 666 долларов.

В прошлом году в это время медианная цена составляла всего $360 000.

Снижение объема выставленных на продажу домов является основной причиной такого роста цен.

По данным Профессиональной ассоциации придворных торговцев недвижимостью Квебека (APCIQ), количество домов на одну семью и кондоминиумов, выставленных на продажу, сократилось на 15 % и 17 % соответственно по сравнению с прошлым годом.

Множественные предложения растут

Поскольку число покупателей продолжает значительно превышать количество объектов, выставленных на продажу, все большее количество сделок предлагается несколькими покупателями по ценам, превышающим объявленную цену, подтверждает Мишель Фурнье, вице-президент и брокер по недвижимости Royal LePage Inter-Québec.

К концу 2024 года медианная цена отдельного дома на одну семью в районе Квебек-Сити выросла на 13,2 % за год и составила 428 300 долларов.

Медианная цена кондоминиума выросла за год на 9,7 % и к концу 2024 года составит 293 400 долларов.

На этом фоне г-жа Фурнье советует покупателям, впервые приобретающим жилье, сохранять осторожность, несмотря на снижение ипотечных ставок.

Даже если теперь они могут претендовать на более дорогую недвижимость, необходимо придерживаться своего первоначального бюджета, – советует она. В противном случае продолжающийся рост стоимости жизни, скорее всего, догонит их».

Facebook I Instagram I Linkedin

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.