В Вашингтоне прошла акция протеста против политики Дональда Трампа

Митинг был согласован с местными властями и организаторы назвали его «Маршем народа». Начальная сборка протестующих состоялась в трех разных точках столицы, после чего они направились к мемориалу Линкольна.
На плакатах участников акции содержались призывы к завершению конфликта в Палестине, остановке Трампа и лозунги «планета выше Пентагона».
Протесты проходили мирно, без каких-либо нарушений общественного порядка, что не вызывало вмешательства полиции.
Тем временем Трамп планирует провести аналогичную акцию в свою поддержку.
По предварительным данным, которые пока не подтверждены, количество участников «Марша народа» составило около 50 тысяч человек, согласно поданным документам.
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