В Вашингтоне прошла акция протеста против политики Дональда Трампа

18 января корреспондент ТАСС сообщает о протестах против курсов будущего президента США Дональда Трампа, прошедших в Вашингтоне.

Митинг был согласован с местными властями и организаторы назвали его «Маршем народа». Начальная сборка протестующих состоялась в трех разных точках столицы, после чего они направились к мемориалу Линкольна.

На плакатах участников акции содержались призывы к завершению конфликта в Палестине, остановке Трампа и лозунги «планета выше Пентагона».

Протесты проходили мирно, без каких-либо нарушений общественного порядка, что не вызывало вмешательства полиции.

Тем временем Трамп планирует провести аналогичную акцию в свою поддержку.

По предварительным данным, которые пока не подтверждены, количество участников «Марша народа» составило около 50 тысяч человек, согласно поданным документам.

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