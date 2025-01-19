Израиль считает соглашение о прекращении огня в секторе Газа временным решением

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о прекращении огня с палестинским движением ХАМАС, которое должно начать действовать 19 января, будет носить «временный» характер. Об этом сообщает агентство Anadolu 18 января.

В своем комментарии Нетаньяху отметил, что президент США Джо Байден и избранный президент Дональд Трамп предоставили Израилю полное право возобновить военные действия, если ХАМАС не выполнит следующие этапы соглашения.

«Израиль не собирается уменьшать количество своих войск в Филадельфийском коридоре и, наоборот, намерен увеличить их на первом этапе», — добавил израильский премьер.

Ультраправая партия Израиля «Религиозный сионизм» останется в правительстве, несмотря на свое негативное отношение к соглашению о прекращении огня с ХАМАС, сообщил министр финансов Бецалель Смотрич в статье Jerusalem Post от 18 января.

«К сожалению, мы не смогли избежать этого опасного соглашения, но добились и получили гарантии через правительственное решение, в кабинете министров и другими способами, что война не закончится до тех пор, пока не будут выполнены все ее задачи, среди которых главной является полное уничтожение ХАМАС», — отметил Смотрич.

Он добавил, что ему пообещали изменить подход к ведению войны «путем поэтапного захвата всего сектора Газа», отмены ограничений, установленных предыдущей администрацией США во главе с Джо Байденом, а также введения контроля над поставками гуманитарной помощи в Газу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.