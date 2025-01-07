Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Пьер Пуальевр: либералы поддерживали Трюдо, пока его популярность не пошла на спад
Фото: https://www.ctvnews.ca/

Пьер Пуальевр: либералы поддерживали Трюдо, пока его популярность не пошла на спад

Степан Артемьевский Янв 7, 2025 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Пьер Пуальевр: либералы поддерживали Трюдо, пока его популярность не пошла на спад отключены 1 Просмотров

Лидер Консервативной партии Канады обвинил либералов в двуличии.

 

В своём видеообращении Пьер Пуальевр раскритиковал сторонников Либеральной партии, возглавляемой Джастином Трюдо.

По его словам, они демонстрировали лояльность лишь до тех пор, пока рейтинги Трюдо оставались высокими.

В своём выступлении Пуальевр выделил основные цели своей партии, сформулированные в виде кратких лозунгов: «Отмена налога», что подразумевало ликвидацию непопулярного углеродного сбора, «Строительство жилья», «Сокращение расходов» и «Борьба с преступностью».

Недавно стало известно, что Джастин Трюдо, почти десять лет возглавлявший страну, объявил о своём уходе с поста лидера Либеральной партии.

Однако он заявил, что продолжит исполнять обязанности до тех пор, пока партия не выберет нового руководителя.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*