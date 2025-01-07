Пьер Пуальевр: либералы поддерживали Трюдо, пока его популярность не пошла на спад

Лидер Консервативной партии Канады обвинил либералов в двуличии.

В своём видеообращении Пьер Пуальевр раскритиковал сторонников Либеральной партии, возглавляемой Джастином Трюдо.

По его словам, они демонстрировали лояльность лишь до тех пор, пока рейтинги Трюдо оставались высокими.

В своём выступлении Пуальевр выделил основные цели своей партии, сформулированные в виде кратких лозунгов: «Отмена налога», что подразумевало ликвидацию непопулярного углеродного сбора, «Строительство жилья», «Сокращение расходов» и «Борьба с преступностью».

Недавно стало известно, что Джастин Трюдо, почти десять лет возглавлявший страну, объявил о своём уходе с поста лидера Либеральной партии.

Однако он заявил, что продолжит исполнять обязанности до тех пор, пока партия не выберет нового руководителя.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.