Пьер Пуальевр: либералы поддерживали Трюдо, пока его популярность не пошла на спад

В своём видеообращении Пьер Пуальевр раскритиковал сторонников Либеральной партии, возглавляемой Джастином Трюдо.
По его словам, они демонстрировали лояльность лишь до тех пор, пока рейтинги Трюдо оставались высокими.
В своём выступлении Пуальевр выделил основные цели своей партии, сформулированные в виде кратких лозунгов: «Отмена налога», что подразумевало ликвидацию непопулярного углеродного сбора, «Строительство жилья», «Сокращение расходов» и «Борьба с преступностью».
Недавно стало известно, что Джастин Трюдо, почти десять лет возглавлявший страну, объявил о своём уходе с поста лидера Либеральной партии.
Однако он заявил, что продолжит исполнять обязанности до тех пор, пока партия не выберет нового руководителя.
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